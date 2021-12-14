ما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟

وتصنف "روبيج" ضمن فئة الصواريخ الساحلية التكتيكية، التي يطلق عليها "جيش المركبة الواحدة"، بحسب تقرير نشره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز تلك المنظومة بقدرتها على توفير قوة نيرانية كبيرة في مواجهة سفن العدو مع قدرتها على الحركة بسرعة بصورة تسهم في زيادة قدرتها على التخفي والمناورة قبل وبعد عمليات إطلاق النار على العدو.وتمتلك منظومة "روبيج" قدرة على مقاومة عمليات التشويش، كما أن وجود أنظمة إطلاق النار والوحدة القتالية في مركبة واحدة يتيح إمكانية استخدام هذه المنظومة منفردة أو تشكيل يمكن أن يضم 8 مركبات.وتعمل منظومة صواريخ "روبيج" على مركبة بإطارات يمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة، ويتكون طاقمها من فردين.ويصل مدى صواريخ "روبيج" إلى 260 كيلومترا وتمتلك 4 صواريخ يمكنها الانطلاق نحو الأهداف البحرية بسرعة (0.85 ماخ) أي أكثر من ألف كيلومتر في الساعة.ويمكن لمنظومة صواريخ "روبيج" أن ترصد أهدافها بواسطة الرادار الإيجابي في نطاق 100 كيلومتر، بينما يمكنها رصد الأهداف اعتمادا على الرادار السلبي في نطاق يصل إلى 450 كيلومترا.