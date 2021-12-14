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https://arabic.sputniknews.com/20211214/ما-هي-قدرات-صواريخ-روبيج-الروسية؟-1053931343.html
ما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟
ما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟
تنتج روسيا أنواعًا مختلفة من الصواريخ الدفاعية تشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ومنها صواريخ "روبيج إم إي"، التي تم تصميمها لتدمير أي أهداف بحرية تحاول... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:49+0000
2021-12-14T14:49+0000
أخبار روسيا
صواريخ روسية
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وتصنف "روبيج" ضمن فئة الصواريخ الساحلية التكتيكية، التي يطلق عليها "جيش المركبة الواحدة"، بحسب تقرير نشره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز تلك المنظومة بقدرتها على توفير قوة نيرانية كبيرة في مواجهة سفن العدو مع قدرتها على الحركة بسرعة بصورة تسهم في زيادة قدرتها على التخفي والمناورة قبل وبعد عمليات إطلاق النار على العدو.وتمتلك منظومة "روبيج" قدرة على مقاومة عمليات التشويش، كما أن وجود أنظمة إطلاق النار والوحدة القتالية في مركبة واحدة يتيح إمكانية استخدام هذه المنظومة منفردة أو تشكيل يمكن أن يضم 8 مركبات.وتعمل منظومة صواريخ "روبيج" على مركبة بإطارات يمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة، ويتكون طاقمها من فردين.ويصل مدى صواريخ "روبيج" إلى 260 كيلومترا وتمتلك 4 صواريخ يمكنها الانطلاق نحو الأهداف البحرية بسرعة (0.85 ماخ) أي أكثر من ألف كيلومتر في الساعة.ويمكن لمنظومة صواريخ "روبيج" أن ترصد أهدافها بواسطة الرادار الإيجابي في نطاق 100 كيلومتر، بينما يمكنها رصد الأهداف اعتمادا على الرادار السلبي في نطاق يصل إلى 450 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/روسيا-تصل-إلى-الفضاء-بمنظومتي-إس-500-وإس-550-1050758696.html
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أخبار روسيا, صواريخ روسية

ما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟

14:49 GMT 14.12.2021
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаРубеж-МЭ-/Rubez-ME
Рубеж-МЭ-/Rubez-ME - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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تنتج روسيا أنواعًا مختلفة من الصواريخ الدفاعية تشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ومنها صواريخ "روبيج إم إي"، التي تم تصميمها لتدمير أي أهداف بحرية تحاول الاقتراب من الشاطئ.
وتصنف "روبيج" ضمن فئة الصواريخ الساحلية التكتيكية، التي يطلق عليها "جيش المركبة الواحدة"، بحسب تقرير نشره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز تلك المنظومة بقدرتها على توفير قوة نيرانية كبيرة في مواجهة سفن العدو مع قدرتها على الحركة بسرعة بصورة تسهم في زيادة قدرتها على التخفي والمناورة قبل وبعد عمليات إطلاق النار على العدو.
نظام الدفاع الجوي إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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وتمتلك منظومة "روبيج" قدرة على مقاومة عمليات التشويش، كما أن وجود أنظمة إطلاق النار والوحدة القتالية في مركبة واحدة يتيح إمكانية استخدام هذه المنظومة منفردة أو تشكيل يمكن أن يضم 8 مركبات.
وتعمل منظومة صواريخ "روبيج" على مركبة بإطارات يمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة، ويتكون طاقمها من فردين.
ويصل مدى صواريخ "روبيج" إلى 260 كيلومترا وتمتلك 4 صواريخ يمكنها الانطلاق نحو الأهداف البحرية بسرعة (0.85 ماخ) أي أكثر من ألف كيلومتر في الساعة.
ويمكن لمنظومة صواريخ "روبيج" أن ترصد أهدافها بواسطة الرادار الإيجابي في نطاق 100 كيلومتر، بينما يمكنها رصد الأهداف اعتمادا على الرادار السلبي في نطاق يصل إلى 450 كيلومترا.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
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