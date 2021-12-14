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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مجلس-التعاون-الخليجي--الأمن-المائي-لمصر-والسودان-جزء-من-الأمن-القومي-العربي-1053947417.html
مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي
مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:47+0000
2021-12-14T21:47+0000
2021-12-14T21:48+0000
مجلس التعاون الخليجي
مصر
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وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية".وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لجميع المساعي الرامية إلى حل أزمة سد النهضة، في إطار من التوافق بين الأطراف الثلاثة على النحو الذي يُحقق مصالح الدول الثلاث.انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/اجتماع-بين-وزير-الخارجية-المصري-ونظرائه-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-في-الرياض-1053838277.html
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مجلس التعاون الخليجي, مصر
مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي 21:47 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 21:48 GMT 14.12.2021)
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى دعم جميع مساعي حل أزمة سد النهضة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية".
وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لجميع المساعي الرامية إلى حل أزمة سد النهضة، في إطار من التوافق بين الأطراف الثلاثة على النحو الذي يُحقق مصالح الدول الثلاث.
انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض،
فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين
، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.
وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت
إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي
(السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.