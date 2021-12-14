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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مرتضى-منصور-يكشف-رسالة-من-كارتيرون-بالخطأ-خطة-هروبه-من-الزمالك-والأخير-يرد-1053921041.html
مرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد
مرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد
قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، تعيين مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق كمدرب عام في جهاز المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، كما تقرر... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:31+0000
2021-12-14T11:31+0000
أخبار الزمالك اليوم
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واتهم مرتضى منصور، المدرب الفرنسي بالمماطلة في تحديد الأسماء خلال الجلسات الماضية، كاشفا أن كارتيرون أرسل له عبر الهاتف ما وصفها بـ"خطة هروبه من نادي الزمالك" بالخطأ، بدلًا من إرسالها لشخص آخر، لم يكشف اسمه.من جانبه، قال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال تصريحات مع صحيفة الوطن سبورت، إنه "لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، وأنه لا يحتاج لأي شخص في الجهاز" ، مشيرا إلى أنه "توج بـ12 بطولة في مسيرته، وعمل مع العديد من المساعدين".وعن حديث رئيس النادي عن نيته في الرحيل عن الزمالك، قال: "لقد رفضت العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في الزمالك، وقمت بتجديد عقدي مؤخرا".
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أخبار الزمالك اليوم

مرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد

11:31 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDرئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، تعيين مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق كمدرب عام في جهاز المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، كما تقرر تعيين أمير عزمي مجاهد، كمدرب مساعد.
واتهم مرتضى منصور، المدرب الفرنسي بالمماطلة في تحديد الأسماء خلال الجلسات الماضية، كاشفا أن كارتيرون أرسل له عبر الهاتف ما وصفها بـ"خطة هروبه من نادي الزمالك" بالخطأ، بدلًا من إرسالها لشخص آخر، لم يكشف اسمه.
وقال مرتضى موجهًا حديثه لكارتيرون: "اتق الله، أنت هربت من قبل، ومع ذلك نحن مساندون لك".
من جانبه، قال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال تصريحات مع صحيفة الوطن سبورت، إنه "لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، وأنه لا يحتاج لأي شخص في الجهاز" ، مشيرا إلى أنه "توج بـ12 بطولة في مسيرته، وعمل مع العديد من المساعدين".
وعن حديث رئيس النادي عن نيته في الرحيل عن الزمالك، قال: "لقد رفضت العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في الزمالك، وقمت بتجديد عقدي مؤخرا".
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