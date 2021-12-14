مرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد

واتهم مرتضى منصور، المدرب الفرنسي بالمماطلة في تحديد الأسماء خلال الجلسات الماضية، كاشفا أن كارتيرون أرسل له عبر الهاتف ما وصفها بـ"خطة هروبه من نادي الزمالك" بالخطأ، بدلًا من إرسالها لشخص آخر، لم يكشف اسمه.من جانبه، قال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال تصريحات مع صحيفة الوطن سبورت، إنه "لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، وأنه لا يحتاج لأي شخص في الجهاز" ، مشيرا إلى أنه "توج بـ12 بطولة في مسيرته، وعمل مع العديد من المساعدين".وعن حديث رئيس النادي عن نيته في الرحيل عن الزمالك، قال: "لقد رفضت العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في الزمالك، وقمت بتجديد عقدي مؤخرا".
قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، تعيين مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق كمدرب عام في جهاز المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، كما تقرر تعيين أمير عزمي مجاهد، كمدرب مساعد.
واتهم مرتضى منصور، المدرب الفرنسي بالمماطلة في تحديد الأسماء خلال الجلسات الماضية، كاشفا أن كارتيرون أرسل له عبر الهاتف ما وصفها بـ"خطة هروبه من نادي الزمالك" بالخطأ، بدلًا من إرسالها لشخص آخر، لم يكشف اسمه.
وقال مرتضى موجهًا حديثه لكارتيرون: "اتق الله، أنت هربت من قبل، ومع ذلك نحن مساندون لك".
من جانبه، قال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال تصريحات مع صحيفة الوطن سبورت، إنه "لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، وأنه لا يحتاج لأي شخص في الجهاز" ، مشيرا إلى أنه "توج بـ12 بطولة في مسيرته، وعمل مع العديد من المساعدين".
وعن حديث رئيس النادي عن نيته في الرحيل عن الزمالك، قال: "لقد رفضت العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في الزمالك، وقمت بتجديد عقدي مؤخرا".