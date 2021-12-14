https://arabic.sputniknews.com/20211214/مستشار-بايدن-يصل-إلى-إسرائيل-يوم-غد-لإجراء-محادثات-بشأن-إيران-1053912729.html

مستشار بايدن يصل إلى إسرائيل يوم غد لإجراء محادثات بشأن إيران

مستشار بايدن يصل إلى إسرائيل يوم غد لإجراء محادثات بشأن إيران

يصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، غدا الأربعاء، لعقد سلسلة من الاجتماعات حول القضية النووية الإيرانية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T08:03+0000

2021-12-14T08:03+0000

2021-12-14T08:03+0000

الاتفاق النووي

مستشار الأمن القومي الأمريكي

إيران

إسرائيل

بيني غانتس

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أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن زيارة سوليفان تأتي على خلفية مخاوف إسرائيل من مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.ومن المتوقع أن يلتقي سوليفان في إسرائيل برئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد.وتشير التقديرات إلى أن سوليفان سيزور رام الله ويلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن البيت الأبيض رفض التعليق.وأمس الاثنين، عاد وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس من زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها بنظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنطوني بلينكن.وأوضح غانتس في محادثاته مع الأمريكيين أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.وعشية زيارة غانتس، سربت وزارة الدفاع الأمريكية لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مناورات مشتركة مع إسرائيل للتدريب على عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن خلفية التسريب هي الرغبة في طمأنة إسرائيل من جهة والضغط على إيران في المحادثات النووية من جهة أخرى.وتشهد فيينا جولة جديدة من المحادثات بين إيران والقوى الكبرى في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها قبل العودة للالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي التي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.وتحذر إسرائيل من أن إيران تحاول كسب الوقت من خلال المفاوضات في فيينا، في الوقت الذي يشهد فيه برنامجها النووي قفزة كبيرة باتجاه إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/وكالة-أمريكا-وإسرائيل-تبحثان-تحركا-عسكريا-استعدادا-لمهاجمة-إيران-1053750135.html

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الاتفاق النووي, مستشار الأمن القومي الأمريكي, إيران, إسرائيل, بيني غانتس