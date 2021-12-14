https://arabic.sputniknews.com/20211214/مصر-تحسم-حقيقة-وقوع-حالات-وفاة-بين-الأطفال-بفيروس-كورونا-1053945559.html

مصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا

مصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 14.12.2021, سبوتنيك عربي

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مصر

فيروس كورونا

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، عن عبد الغفار، أنه لا يوجد أي حالات وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى بلاده، حتى الآن، موضحا أنه يمكن إصابة الأطفال من مختلف الأعمار بالفيروس، وإن كانت الأعراض أقل حدة من البالغين، وقد لا يظهر عليهم أي عرض.وناشد عبد الغفار المواطنين عند إصابة طفل بكورونا ضرورة عزله منزليا، ومع زيادة الأعراض والسخونة يجب حينها الذهاب إلى أقرب مستشفى للعزل حتى يتم علاجه طبيا، وذلك في الوقت الذي يتجه العالم لتقليل العزل بالمستشفيات مع الاتجاه للعلاج المنزلي إلا في حالات الضرورة القصوى.وأشار المسؤول المصري إلى أن المستشفيات الجامعية في بلاده بها أماكن مخصصة للعزل، مضيفا بأن هناك 82% من الأسرة لمستشفيات العزل فارغة والشاغر فيها 18% منها فقط.وكانت السلطات المصرية، قد وافقت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تطعيم الأطفال (12 - 15 عاما) بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، إنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".

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مصر, فيروس كورونا