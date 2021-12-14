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مصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
مصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-14T20:53+0000
مصر
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، عن عبد الغفار، أنه لا يوجد أي حالات وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى بلاده، حتى الآن، موضحا أنه يمكن إصابة الأطفال من مختلف الأعمار بالفيروس، وإن كانت الأعراض أقل حدة من البالغين، وقد لا يظهر عليهم أي عرض.وناشد عبد الغفار المواطنين عند إصابة طفل بكورونا ضرورة عزله منزليا، ومع زيادة الأعراض والسخونة يجب حينها الذهاب إلى أقرب مستشفى للعزل حتى يتم علاجه طبيا، وذلك في الوقت الذي يتجه العالم لتقليل العزل بالمستشفيات مع الاتجاه للعلاج المنزلي إلا في حالات الضرورة القصوى.وأشار المسؤول المصري إلى أن المستشفيات الجامعية في بلاده بها أماكن مخصصة للعزل، مضيفا بأن هناك 82% من الأسرة لمستشفيات العزل فارغة والشاغر فيها 18% منها فقط.وكانت السلطات المصرية، قد وافقت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تطعيم الأطفال (12 - 15 عاما) بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، إنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-إجبار-التلاميذ-على-التطعيم-ضد-كورونا-كشرط-لدخول-الامتحانات-1053902687.html
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مصر, فيروس كورونا

مصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا

20:53 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالأطفال خلال حصة الفتاة المصرية ريم الخولي، 12 عاماً، في حيها حيث لاتزال المدارس مغلقة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قرية إتميدة بمحافظة الدقهلية، مصر، 7 فبراير 2021
الأطفال خلال حصة الفتاة المصرية ريم الخولي، 12 عاماً، في حيها حيث لاتزال المدارس مغلقة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قرية إتميدة بمحافظة الدقهلية، مصر، 7 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، عن عبد الغفار، أنه لا يوجد أي حالات وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى بلاده، حتى الآن، موضحا أنه يمكن إصابة الأطفال من مختلف الأعمار بالفيروس، وإن كانت الأعراض أقل حدة من البالغين، وقد لا يظهر عليهم أي عرض.
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أمس, 18:27 GMT
وناشد عبد الغفار المواطنين عند إصابة طفل بكورونا ضرورة عزله منزليا، ومع زيادة الأعراض والسخونة يجب حينها الذهاب إلى أقرب مستشفى للعزل حتى يتم علاجه طبيا، وذلك في الوقت الذي يتجه العالم لتقليل العزل بالمستشفيات مع الاتجاه للعلاج المنزلي إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأشار المسؤول المصري إلى أن المستشفيات الجامعية في بلاده بها أماكن مخصصة للعزل، مضيفا بأن هناك 82% من الأسرة لمستشفيات العزل فارغة والشاغر فيها 18% منها فقط.
وكانت السلطات المصرية، قد وافقت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تطعيم الأطفال (12 - 15 عاما) بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، إنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".
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