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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مصطفى-فهمي-يكشف-لأول-مرة-سبب-طلاقه-من-فاتن-موسى-فيديو-1053912541.html
مصطفى فهمي يكشف لأول مرة سبب طلاقه من فاتن موسى... فيديو
مصطفى فهمي يكشف لأول مرة سبب طلاقه من فاتن موسى... فيديو
كشف الفنان المصري مصطفى فهمي، لأول مرة، الأسباب التي أدت إلى انفصالة عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T07:56+0000
2021-12-14T07:56+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال مصطفى فهمي، خلال لقائه في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما.وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد عامين من الزواج، بعدما حدثت خلافات كثيرة بينهما وصدامات على أسباب كثيرة من أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة، لافتا إلى أن الصورة التي كانت تصدّرها زوجته السابقة عن الحياة الوردية بينهما ليست حقيقية.وأضاف أنه حاول الانفصال عن فاتن موسى قبل عام ونصف ولكنها لم توافق على هذا الأمر وديا ولجأ إلى شقيقها ووالدها ولكنهما لم يريدا التدخل بينهما، مشيرا إلى أن حدة الخلافات بينهما زادت بشكل كبير وحاول الانفصال عنها نهاية عام 2020.وأكد مصطفى فهمي أنه اتخذ قرار طلاقها داخليا قبل أن يعلنه، بعد رفضها، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت، من خلال بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل، حيث أن الانفصال تم غيابيًا- حسب كلماتها.وكتبت موسى على صفحتها في "إنستغرام" إنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن "السوشيال ميديا" وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.وتزوج الفنان المصري مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا في لبنان، تعبيرًا عن السعادة والحب الذي يغمرهما.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
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أخبار الفنانين في مصر

مصطفى فهمي يكشف لأول مرة سبب طلاقه من فاتن موسى... فيديو

07:56 GMT 14.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالقاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف الفنان المصري مصطفى فهمي، لأول مرة، الأسباب التي أدت إلى انفصالة عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
وقال مصطفى فهمي، خلال لقائه في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما.
وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد عامين من الزواج، بعدما حدثت خلافات كثيرة بينهما وصدامات على أسباب كثيرة من أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة، لافتا إلى أن الصورة التي كانت تصدّرها زوجته السابقة عن الحياة الوردية بينهما ليست حقيقية.
وأضاف أنه حاول الانفصال عن فاتن موسى قبل عام ونصف ولكنها لم توافق على هذا الأمر وديا ولجأ إلى شقيقها ووالدها ولكنهما لم يريدا التدخل بينهما، مشيرا إلى أن حدة الخلافات بينهما زادت بشكل كبير وحاول الانفصال عنها نهاية عام 2020.

وتابع أن "المشكلة الأخيرة حدثت بسبب إصرارها على حضوري خطوبة أختها"، مؤكدا أن "ضرب النار في لبنان جعله يقرر عدم السفر معها".

وأكد مصطفى فهمي أنه اتخذ قرار طلاقها داخليا قبل أن يعلنه، بعد رفضها، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت، من خلال بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل، حيث أن الانفصال تم غيابيًا- حسب كلماتها.
وكتبت موسى على صفحتها في "إنستغرام" إنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن "السوشيال ميديا" وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.
وتزوج الفنان المصري مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا في لبنان، تعبيرًا عن السعادة والحب الذي يغمرهما.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
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