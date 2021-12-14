تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مصنع-نوفوسيبيرسك-يكمل-تجميع-أحدث-طائرة-مسيرة-أوخوتنيك-1053911834.html
مصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"
مصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"
أكمل مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية تجميع أحدث طائرة مسيرة "إس-70". 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T07:12+0000
2021-12-14T07:12+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053911809_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_01fe605bc9813c9fc44d0ef8e0231828.jpg
تم عرض العينة الأولى من الطائرة المسيرة القتالية إس-70 "أوخوتنيك" في مصنع تشكالوف للطيران في نوفوسيبيرسك، ويتم تحضيرها لأول رحلة تجريبية.اجتازت الطائرة مرحلة التجميع وهي مجهزة بالكامل. في المستقبل القريب، وفقًا لنائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، ستخضع الطائرة لمجموعة من الاختبارات الأرضية وستقوم بأول رحلة لها.ظهر النموذج الأول من "أوخوتنيك" بفوهة نفاثة مسطحة، مما يجعلها أقل وضوحًا لمحطات الرادار الحديثة.تتمتع الطائرة التي تم بناؤها وفقًا لمخطط "الجناح الطائر"، بذكاء اصطناعي، مما يسمح لها بالمناورة في الجو والهجوم في الوضع التلقائي. الطائرة المسيرة قادرة أيضًا على حل مجموعة واسعة من المهام بشكل فردي، وفي مجموعة وبالاقتران مع الطائرات المأهولة.وحاليا، يعمل متخصصو الشركة على تجميع النموذج الثاني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053911809_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c140ce04b5acd35c651221be1d8c092f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

مصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"

07:12 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Evgeny Biyat / الذهاب إلى بنك الصورأوخوتنيك
أوخوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Evgeny Biyat
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكمل مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية تجميع أحدث طائرة مسيرة "إس-70".
تم عرض العينة الأولى من الطائرة المسيرة القتالية إس-70 "أوخوتنيك" في مصنع تشكالوف للطيران في نوفوسيبيرسك، ويتم تحضيرها لأول رحلة تجريبية.
اجتازت الطائرة مرحلة التجميع وهي مجهزة بالكامل. في المستقبل القريب، وفقًا لنائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، ستخضع الطائرة لمجموعة من الاختبارات الأرضية وستقوم بأول رحلة لها.
ظهر النموذج الأول من "أوخوتنيك" بفوهة نفاثة مسطحة، مما يجعلها أقل وضوحًا لمحطات الرادار الحديثة.
تتمتع الطائرة التي تم بناؤها وفقًا لمخطط "الجناح الطائر"، بذكاء اصطناعي، مما يسمح لها بالمناورة في الجو والهجوم في الوضع التلقائي. الطائرة المسيرة قادرة أيضًا على حل مجموعة واسعة من المهام بشكل فردي، وفي مجموعة وبالاقتران مع الطائرات المأهولة.
وحاليا، يعمل متخصصو الشركة على تجميع النموذج الثاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:21 GMTباقري: بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية
07:12 GMTمصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"
07:07 GMTقلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى
07:03 GMTأول تعليق من راموس حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:00 GMTمقاتلة "سو-57" تجتاز اختبارا قاسيا... زجاج كابينتها لا يتأثر بضربات مطرقة حديد
06:37 GMTالأردن: تحرير أسعار المحروقات ما زال قيد الدراسة
06:34 GMTستيفاني وليامز تحذر الجميع: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا
06:07 GMTالصحة العالمية لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب متحور "أوميكرون"
05:35 GMTغواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور
05:19 GMT7 عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد
05:02 GMTبلينكن يحذر الصين من "الأعمال العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ
04:40 GMTالجيش الروسي يحصل على مروحيات جديدة
04:33 GMTمناورة حربية أمريكية فضائية لاختبار شبكة أقمار صناعية تتعرض لهجوم
03:47 GMTزلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
03:17 GMTتأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
02:32 GMTوفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما
01:55 GMTالحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن
01:19 GMTقبل حديثه مع بوتين.. رئيس فنلندا يبحث مع بايدن الوضع في أوكرانيا
00:43 GMTوقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
أمسإصابات كورونا تقفز حاجز الـ 50 مليون في أمريكا