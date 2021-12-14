مصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"

تم عرض العينة الأولى من الطائرة المسيرة القتالية إس-70 "أوخوتنيك" في مصنع تشكالوف للطيران في نوفوسيبيرسك، ويتم تحضيرها لأول رحلة تجريبية.اجتازت الطائرة مرحلة التجميع وهي مجهزة بالكامل. في المستقبل القريب، وفقًا لنائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، ستخضع الطائرة لمجموعة من الاختبارات الأرضية وستقوم بأول رحلة لها.ظهر النموذج الأول من "أوخوتنيك" بفوهة نفاثة مسطحة، مما يجعلها أقل وضوحًا لمحطات الرادار الحديثة.تتمتع الطائرة التي تم بناؤها وفقًا لمخطط "الجناح الطائر"، بذكاء اصطناعي، مما يسمح لها بالمناورة في الجو والهجوم في الوضع التلقائي. الطائرة المسيرة قادرة أيضًا على حل مجموعة واسعة من المهام بشكل فردي، وفي مجموعة وبالاقتران مع الطائرات المأهولة.وحاليا، يعمل متخصصو الشركة على تجميع النموذج الثاني.
أكمل مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية تجميع أحدث طائرة مسيرة "إس-70".
تم عرض العينة الأولى من الطائرة المسيرة القتالية إس-70 "أوخوتنيك" في مصنع تشكالوف للطيران في نوفوسيبيرسك، ويتم تحضيرها لأول رحلة تجريبية.
اجتازت الطائرة مرحلة التجميع وهي مجهزة بالكامل. في المستقبل القريب، وفقًا لنائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، ستخضع الطائرة لمجموعة من الاختبارات الأرضية وستقوم بأول رحلة لها.
ظهر النموذج الأول من "أوخوتنيك" بفوهة نفاثة مسطحة، مما يجعلها أقل وضوحًا لمحطات الرادار الحديثة.
تتمتع الطائرة التي تم بناؤها وفقًا لمخطط "الجناح الطائر"، بذكاء اصطناعي، مما يسمح لها بالمناورة في الجو والهجوم في الوضع التلقائي. الطائرة المسيرة قادرة أيضًا على حل مجموعة واسعة من المهام بشكل فردي، وفي مجموعة وبالاقتران مع الطائرات المأهولة.
وحاليا، يعمل متخصصو الشركة على تجميع النموذج الثاني.