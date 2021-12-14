معلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، استلام مقاتلتين أوروبيتين طراز "تايفون" ضمن صفقة عسكرية تشمل 28 مقاتلة لدعم القدرات القتالية لقواته الجوية.تم تطوير مقاتلة "تايفون" بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي مقاتلة بمحركين يمكنها الإنطلاق بسرعات أعلى من سرعة الصوت.ما هي قدرات مقاتلات تايفون؟يقول موقع "يوروفايتر" الأوروبي إن طائرات "تايفون" تعد من أفضل المقاتلات متعددة المهام في العالم، مشيرا إلى أنه يمكن تجهيزها بـ 6 قنابل و6 صواريخ ومدفع رشاش، إضافة إلى امتلاكها القدرة على مواصلة توجيه الصواريخ والقنابل بعد إطلاقها.وذكر الموقع، في تقرير عن الطائرة، إن نسبة المعادن في هيكل الطائرة لا تتجاوز 15 في المئة، مشيرا إلى أنه تم بناء الهيكل من مواد تم تطويرها لهذا الغرض لتقليل المقطع الراداري للطائرة.ويمكن للطائرة يوروفايتر "تايفون" أن تحلق بسرعة تصل إلى ضعفي سرعة الصوت (2 ماخ) أو (2470 كلم/ ساعة) ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 55 ألف قدم (نحو 16.7 كلم).يصل طول الطائرة إلى 15.9 متر والمسافة بين الجناحين 10.9 متر.تمتلك الطائرة تقنيات طيران متطورة تمكنها من تعقب أهداف والبحث عن أهداف أخرى في البر والبحر والجو، إضافة إلى قدرتها على التعرف على الأهداف الأرضية.
تصنف طائرات يوروفايتر "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم، وهي مقاتلة أوروبية اشتركت في تطويرها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، استلام مقاتلتين أوروبيتين طراز "تايفون" ضمن صفقة عسكرية تشمل 28 مقاتلة لدعم القدرات القتالية لقواته الجوية.
برعاية وحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش و سعادة وكيل وزارة الدفاع بالندب و سعادة السفير الإيطالي لدى البلاد ، اقيم مساء اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الأولى من طائرات اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن.
تم تطوير مقاتلة "تايفون" بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي مقاتلة بمحركين يمكنها الإنطلاق بسرعات أعلى من سرعة الصوت.
ما هي قدرات مقاتلات تايفون؟
يقول موقع "يوروفايتر" الأوروبي إن طائرات "تايفون" تعد من أفضل المقاتلات متعددة المهام في العالم، مشيرا إلى أنه يمكن تجهيزها بـ 6 قنابل و6 صواريخ ومدفع رشاش، إضافة إلى امتلاكها القدرة على مواصلة توجيه الصواريخ والقنابل بعد إطلاقها.
وذكر الموقع، في تقرير عن الطائرة، إن نسبة المعادن في هيكل الطائرة لا تتجاوز 15 في المئة، مشيرا إلى أنه تم بناء الهيكل من مواد تم تطويرها لهذا الغرض لتقليل المقطع الراداري للطائرة.