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https://arabic.sputniknews.com/20211214/معلومات-عن-مقاتلات-تايفون-التي-تسلمها-الجيش-الكويتي-1053943702.html
معلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي
معلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي
تصنف طائرات يوروفايتر "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم، وهي مقاتلة أوروبية اشتركت في تطويرها عدة دول وتستخدمها العديد من... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:01+0000
2021-12-14T20:01+0000
رصد عسكري
أخبار الكويت اليوم
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أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، استلام مقاتلتين أوروبيتين طراز "تايفون" ضمن صفقة عسكرية تشمل 28 مقاتلة لدعم القدرات القتالية لقواته الجوية.تم تطوير مقاتلة "تايفون" بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي مقاتلة بمحركين يمكنها الإنطلاق بسرعات أعلى من سرعة الصوت.ما هي قدرات مقاتلات تايفون؟يقول موقع "يوروفايتر" الأوروبي إن طائرات "تايفون" تعد من أفضل المقاتلات متعددة المهام في العالم، مشيرا إلى أنه يمكن تجهيزها بـ 6 قنابل و6 صواريخ ومدفع رشاش، إضافة إلى امتلاكها القدرة على مواصلة توجيه الصواريخ والقنابل بعد إطلاقها.وذكر الموقع، في تقرير عن الطائرة، إن نسبة المعادن في هيكل الطائرة لا تتجاوز 15 في المئة، مشيرا إلى أنه تم بناء الهيكل من مواد تم تطويرها لهذا الغرض لتقليل المقطع الراداري للطائرة.ويمكن للطائرة يوروفايتر "تايفون" أن تحلق بسرعة تصل إلى ضعفي سرعة الصوت (2 ماخ) أو (2470 كلم/ ساعة) ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 55 ألف قدم (نحو 16.7 كلم).يصل طول الطائرة إلى 15.9 متر والمسافة بين الجناحين 10.9 متر.تمتلك الطائرة تقنيات طيران متطورة تمكنها من تعقب أهداف والبحث عن أهداف أخرى في البر والبحر والجو، إضافة إلى قدرتها على التعرف على الأهداف الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20180707/مقاتلات-تايفون-الحرب-الجوية-1033615491.html
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رصد عسكري, أخبار الكويت اليوم

معلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي

20:01 GMT 14.12.2021
© flickr.com / Airwolfhoundيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© flickr.com / Airwolfhound
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تصنف طائرات يوروفايتر "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم، وهي مقاتلة أوروبية اشتركت في تطويرها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، استلام مقاتلتين أوروبيتين طراز "تايفون" ضمن صفقة عسكرية تشمل 28 مقاتلة لدعم القدرات القتالية لقواته الجوية.
تم تطوير مقاتلة "تايفون" بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي مقاتلة بمحركين يمكنها الإنطلاق بسرعات أعلى من سرعة الصوت.

ما هي قدرات مقاتلات تايفون؟

يقول موقع "يوروفايتر" الأوروبي إن طائرات "تايفون" تعد من أفضل المقاتلات متعددة المهام في العالم، مشيرا إلى أنه يمكن تجهيزها بـ 6 قنابل و6 صواريخ ومدفع رشاش، إضافة إلى امتلاكها القدرة على مواصلة توجيه الصواريخ والقنابل بعد إطلاقها.
وذكر الموقع، في تقرير عن الطائرة، إن نسبة المعادن في هيكل الطائرة لا تتجاوز 15 في المئة، مشيرا إلى أنه تم بناء الهيكل من مواد تم تطويرها لهذا الغرض لتقليل المقطع الراداري للطائرة.
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2018
مجلة: مقاتلات الـ"تايفون" لا تصلح لـ"الحرب الجوية" (صور)
7 يوليو 2018, 16:56 GMT
ويمكن للطائرة يوروفايتر "تايفون" أن تحلق بسرعة تصل إلى ضعفي سرعة الصوت (2 ماخ) أو (2470 كلم/ ساعة) ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 55 ألف قدم (نحو 16.7 كلم).
يصل طول الطائرة إلى 15.9 متر والمسافة بين الجناحين 10.9 متر.
تمتلك الطائرة تقنيات طيران متطورة تمكنها من تعقب أهداف والبحث عن أهداف أخرى في البر والبحر والجو، إضافة إلى قدرتها على التعرف على الأهداف الأرضية.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
معلومات عن الجيش الكويتي
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