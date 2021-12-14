https://arabic.sputniknews.com/20211214/مع-توقعات-عودة-النفط-الإيراني-إلى-الأسواق-هل-تنخفض-أسعار-الذهب-الأسود؟-1053923005.html

مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟

مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في ملتقى الميزانية السعودية، إن "المملكة ستكون إحدى الدول القليلة التي ستزيد إنتاج النفط في 2022". 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T12:06+0000

2021-12-14T12:06+0000

2021-12-14T12:06+0000

راديو

أين الحقيقة؟

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053921884_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_bbd39b2598773a80290b91d4c69127df.png

مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟ مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟

وأضاف الوزير السعودي بأنه "قد يتم تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر"، مشيراً إلى أن "أوبك+ ستعدل سياستها إذا عاد النفط الإيراني إلى السوق".فهل بدأت الاستعدادات لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني:وتابع المشهداني بالقول: "إن أوضاع كلا من ليبيا وفنزويلا غير مستقرة اليوم، وإيران تعاني من عقوبات، وبمجرد رفع العقوبات ستحاول إيران إعادة حصتها السوقية من النفط، وهي بكل الأحوال ستعود إلى حدود المليون ونصف المليون برميل يومياً، نظرا للتقادم الزمني لمنشآتها النفطية، وما يميز السعودية أنها تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليار دولار، وهو أمر تفتقر إليه الدول المنتجة للنفط، لذا لا تستطيع الدول الأخرى مجاراة السعودية في قضية الأسعار".وأضاف المشهداني بأنه "رغم كل ما يدور من حديث حول الطاقة البديلة والنظيفة، إلا أن النفط سيبقى يشكل واحدا من أساسيات الطاقة العالمية، إذ أن الفحم ورغم تخلي الدول عنه منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه ما زال يشكل ثلث الطاقة في العالم، والباقي ثلث للغاز ومثله للنفط و10% فقط للطاقة البديلة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

راديو, أين الحقيقة؟, аудио