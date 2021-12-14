مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟
مع توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق… هل تنخفض أسعار الذهب الأسود؟
وأضاف الوزير السعودي بأنه "قد يتم تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر"، مشيراً إلى أن "أوبك+ ستعدل سياستها إذا عاد النفط الإيراني إلى السوق".فهل بدأت الاستعدادات لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني:وتابع المشهداني بالقول: "إن أوضاع كلا من ليبيا وفنزويلا غير مستقرة اليوم، وإيران تعاني من عقوبات، وبمجرد رفع العقوبات ستحاول إيران إعادة حصتها السوقية من النفط، وهي بكل الأحوال ستعود إلى حدود المليون ونصف المليون برميل يومياً، نظرا للتقادم الزمني لمنشآتها النفطية، وما يميز السعودية أنها تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليار دولار، وهو أمر تفتقر إليه الدول المنتجة للنفط، لذا لا تستطيع الدول الأخرى مجاراة السعودية في قضية الأسعار".وأضاف المشهداني بأنه "رغم كل ما يدور من حديث حول الطاقة البديلة والنظيفة، إلا أن النفط سيبقى يشكل واحدا من أساسيات الطاقة العالمية، إذ أن الفحم ورغم تخلي الدول عنه منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه ما زال يشكل ثلث الطاقة في العالم، والباقي ثلث للغاز ومثله للنفط و10% فقط للطاقة البديلة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
"السعودية قامت سابقًا بتخفيض إنتاجها النفطي بصورة أكبر مما حُدّد لها في اتفاق (أوبك+)، وبالتالي فإنها ستعود إلى حصتها قبل التخفيض، نظرًا لاستقرار الأسعار، كذلك تسعى المملكة لقطع الطريق على إيران، حيث أن الأخيرة ربما تصل إلى اتفاق مع مجموعة (الخمسة زائد واحد) حول البرنامج النووي، مما يعني رفع العقوبات الأمريكية عن الصادرات النفطية الإيرانية، فأعتقد أن الموضوع يندرج ضمن حرب الأسعار مع إيران، كي لا تحقق طهران استفادة كبيرة من بيع النفط".
وتابع المشهداني بالقول: "إن أوضاع كلا من ليبيا وفنزويلا غير مستقرة اليوم، وإيران تعاني من عقوبات، وبمجرد رفع العقوبات ستحاول إيران إعادة حصتها السوقية من النفط، وهي بكل الأحوال ستعود إلى حدود المليون ونصف المليون برميل يومياً، نظرا للتقادم الزمني لمنشآتها النفطية، وما يميز السعودية أنها تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليار دولار، وهو أمر تفتقر إليه الدول المنتجة للنفط، لذا لا تستطيع الدول الأخرى مجاراة السعودية في قضية الأسعار".
وأضاف المشهداني بأنه "رغم كل ما يدور من حديث حول الطاقة البديلة والنظيفة، إلا أن النفط سيبقى يشكل واحدا من أساسيات الطاقة العالمية، إذ أن الفحم ورغم تخلي الدول عنه منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه ما زال يشكل ثلث الطاقة في العالم، والباقي ثلث للغاز ومثله للنفط و10% فقط للطاقة البديلة".