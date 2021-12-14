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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مقاتلة-سو-57-تجتاز-اختبارا-قاسيا-زجاج-كابينتها-لا-يتأثر-بضربات-مطرقة-حديد-1053911438.html
مقاتلة "سو-57" تجتاز اختبارا قاسيا... زجاج كابينتها لا يتأثر بضربات مطرقة حديد
مقاتلة "سو-57" تجتاز اختبارا قاسيا... زجاج كابينتها لا يتأثر بضربات مطرقة حديد
من المستحيل تكسير وتهديم الغطاء الشفاف المصنوع من زجاج مدرع لكابينة قيادة أحدث طائرة مقاتلة روسية حتى بعجلات السيارة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T07:00+0000
2021-12-14T07:00+0000
2021-12-14T07:00+0000
رصد عسكري
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صُنع غطاء كابينة قيادة طائرة "سو-57" من زجاج مرن شديد المتانة حتى أنه من الصعب جدا إلحاق أضرار حقيقية به.وعرض تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" اختبارات تعرّض فيها الزجاج المدرع لكابينة قيادة طائرة "سو-57" لضربات مطرقة مطاط وحديد. وظهرت آثار الضربات عليه، ولكنه لم يتضرر ولم تتأثر شفافيته.ثم تعرّض الزجاج المدرع لكابينة قيادة مقاتلة "سو-57" لضربات مرزبة حديد، فلم يتشوه ولم تظهر فيه شروخ وكسور.وأخيرا سارت عليه السيارة. ومن أجل إظهار مدى متانته، وُضعت تحته عنق زجاجة. تكسرت عنق الزجاجة وتحولت إلى غبار زجاج، في حين بقي الزجاج المدرع سليما بعد أن سارت عليه عجلة السيارة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة "سو-57" تجتاز اختبارا قاسيا... زجاج كابينتها لا يتأثر بضربات مطرقة حديد
من المستحيل تكسير وتهديم الغطاء الشفاف المصنوع من زجاج مدرع لكابينة قيادة أحدث طائرة مقاتلة روسية حتى بعجلات السيارة.
صُنع غطاء كابينة قيادة طائرة "سو-57" من زجاج مرن شديد المتانة حتى أنه من الصعب جدا إلحاق أضرار حقيقية به.
وعرض تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"
اختبارات تعرّض فيها الزجاج
المدرع لكابينة قيادة طائرة "سو-57" لضربات مطرقة مطاط وحديد. وظهرت آثار الضربات عليه، ولكنه لم يتضرر ولم تتأثر شفافيته.
ثم تعرّض الزجاج المدرع لكابينة قيادة مقاتلة "سو-57" لضربات مرزبة حديد، فلم يتشوه ولم تظهر فيه شروخ وكسور.
وأخيرا سارت عليه السيارة. ومن أجل إظهار مدى متانته، وُضعت تحته عنق زجاجة. تكسرت عنق الزجاجة وتحولت إلى غبار زجاج، في حين بقي الزجاج المدرع سليما بعد أن سارت عليه عجلة السيارة.