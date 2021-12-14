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مقتل ضابطي شرطة وانتحاري جراء وقوع انفجارين في مطار كولومبي
مقتل ضابطي شرطة وانتحاري جراء وقوع انفجارين في مطار كولومبي
خلّف انفجاران في مطار كوكوتا الكولومبي على الحدود مع فنزويلا، صباح اليوم الثلاثاء، أضرارًا بشرية ومادية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:39+0000
2021-12-14T13:12+0000
العالم
كولومبيا
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ووصف الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الحادث الذي وقع في كوكوتا بأنه "هجوم إرهابي".وغرد دوكي عبر حسابه على موقع تويتر: "نندّد الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كوكوتا، وبالتعاون مع وزارة الدفاع، القوات المسلحة الكولومبية وشرطة البلاد، نقوم بتنسيق الإجراءات للعثور على المسؤولين عن هذا الهجوم".وبحسب السلطات، أدى الانفجار الأول إلى مقتل الانتحاري الذي فجّر العبوة، وأسفر الانفجار الثاني عن مقتل ضابطي شرطة.وذكرت قناة "كاراكول" التلفزيونية أن انفجارًا وقع في مطار كوكوتا في كولومبيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأرجح.وقالت القناة: "هجوم مزدوج على مطار كوكوتا، بعد الانفجار الأول، بدأ الضباط في فحص صندوق مشبوه، فانفجر، وسقط ضابطا شرطة جرّاء ذلك".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقع الانفجار الأول في المطار نفسه الواقع شمال شرقي البلاد، ولوحظ وجود رجل يحمل متفجرات بالقرب من المدرج.يذكر أن جميع الرحلات معلقة حاليا بسبب الدواعي الأمنية وحتى إشعار آخر .
https://arabic.sputniknews.com/20211127/العثور-على-مومياء-غابرة-القدم-في-بيرو-1053317605.html
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العالم, كولومبيا, تفجير

مقتل ضابطي شرطة وانتحاري جراء وقوع انفجارين في مطار كولومبي

12:39 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 13:12 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / Jose Miguel GomezПразднование 70-летия ООН в Колумбии
Празднование 70-летия ООН в Колумбии - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Jose Miguel Gomez
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خلّف انفجاران في مطار كوكوتا الكولومبي على الحدود مع فنزويلا، صباح اليوم الثلاثاء، أضرارًا بشرية ومادية.
ووصف الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الحادث الذي وقع في كوكوتا بأنه "هجوم إرهابي".
وغرد دوكي عبر حسابه على موقع تويتر: "نندّد الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كوكوتا، وبالتعاون مع وزارة الدفاع، القوات المسلحة الكولومبية وشرطة البلاد، نقوم بتنسيق الإجراءات للعثور على المسؤولين عن هذا الهجوم".
وبحسب السلطات، أدى الانفجار الأول إلى مقتل الانتحاري الذي فجّر العبوة، وأسفر الانفجار الثاني عن مقتل ضابطي شرطة.
وذكرت قناة "كاراكول" التلفزيونية أن انفجارًا وقع في مطار كوكوتا في كولومبيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأرجح.
وقالت القناة: "هجوم مزدوج على مطار كوكوتا، بعد الانفجار الأول، بدأ الضباط في فحص صندوق مشبوه، فانفجر، وسقط ضابطا شرطة جرّاء ذلك".
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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقع الانفجار الأول في المطار نفسه الواقع شمال شرقي البلاد، ولوحظ وجود رجل يحمل متفجرات بالقرب من المدرج.
يذكر أن جميع الرحلات معلقة حاليا بسبب الدواعي الأمنية وحتى إشعار آخر .
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