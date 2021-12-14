مقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم

وجاءت هذه الأعيرة خلال احتفالات صاخبة وغير مسبوقة منذ وقت بعيد، في أعقاب فوز منتخب الناشئين تحت 17 عاما ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وقالت الوزارة غير المعترف بها دوليا، إن العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى شهدت، مساء الاثنين، احتفالات جماهيرية "غير مسبوقة" بعد تتويج منتخب الناشئين بالبطولة.وأضافت في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية؛ ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي".توّج المنتخب اليمني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره السعودي حامل اللقب بنتيجة بركلات الترجيح. تعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل الإقليمية والدولية.ينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليونا، بحسب "رويترز".
وأضافت في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية؛ ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي".
توّج المنتخب اليمني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره السعودي حامل اللقب بنتيجة بركلات الترجيح. تعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل الإقليمية والدولية.
ينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليونا، بحسب "رويترز".