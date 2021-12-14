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مقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم
مقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم
قالت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 124 بأعيرة نارية طائشة في محافظات عدة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:38+0000
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وجاءت هذه الأعيرة خلال احتفالات صاخبة وغير مسبوقة منذ وقت بعيد، في أعقاب فوز منتخب الناشئين تحت 17 عاما ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وقالت الوزارة غير المعترف بها دوليا، إن العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى شهدت، مساء الاثنين، احتفالات جماهيرية "غير مسبوقة" بعد تتويج منتخب الناشئين بالبطولة.وأضافت في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية؛ ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي".توّج المنتخب اليمني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره السعودي حامل اللقب بنتيجة بركلات الترجيح. تعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل الإقليمية والدولية.ينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليونا، بحسب "رويترز".
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العالم العربي, منوعات, رياضة

مقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم

14:38 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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قالت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 124 بأعيرة نارية طائشة في محافظات عدة.
وجاءت هذه الأعيرة خلال احتفالات صاخبة وغير مسبوقة منذ وقت بعيد، في أعقاب فوز منتخب الناشئين تحت 17 عاما ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة غير المعترف بها دوليا، إن العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى شهدت، مساء الاثنين، احتفالات جماهيرية "غير مسبوقة" بعد تتويج منتخب الناشئين بالبطولة.
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وأضافت في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية؛ ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي".
توّج المنتخب اليمني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره السعودي حامل اللقب بنتيجة بركلات الترجيح. تعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل الإقليمية والدولية.
ينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليونا، بحسب "رويترز".
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