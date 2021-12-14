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https://arabic.sputniknews.com/20211214/ملكة-جمال-الكون-لعام-2021-ترد-على-المهاجمين-لإقامة-الحفل-في-إسرائيل-بلد-جميل-1053925526.html
ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"
ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"
ردت ملكة جمال الكون لعام 2021، هارناز ساندو، على الانتقادات الموجهة إلى منظمي الحفل السنوي، ‏لاختياره إسرائيل مكانا لإقامة نستخه للعام الحالي.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:48+0000
2021-12-14T12:48+0000
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وأقيمت النسخة الـ70 لحفل مسابقة "ملكة جمال الكون 2021" في منتجع مدينة إيلات الإسرائيلية، والذي تعرض لانتقادات عالمية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.وأكدت ساندو، وهي ملكة جمال الهند سابقا، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن "مسابقة ملكة جمال الكون تدور حول تقبّل الجميع في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء".وأضافت: "أنا أستمتع في الواقع بنفسي ورحلتي في إسرائيل لأنها بلد جميل".وتأتي تصريحات ملكة جمال الكون 2021، هارناز ساندو، في الوقت الذي طالبت العديد من متسابقات الحفل مقاطعة المسابقة السنوية الشهيرة.من ناحية أخرى، صرحت هارناز ساندو، أنها تخطط للتركيز على شعار مسابقة "ملكة جمال الكون"، والمتمثل في توحيد النساء من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دفع منصتها الخاصة لكسر وصمة العار والصمت حول صحة المرأة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/ملكة-جمال-الهند-تقتنص-لقب-ملكة-جمال-الكون-2021-قبل-أن-يفاجئها-مقدم-الحفل-بطلب-أثار-دهشتها-فيديو-1053876907.html
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مجتمع, منوعات

ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"

12:48 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunملكة جمال الهند هارناز ساندو خلال فقرة "زي السباحة"، مسابقة ملكة جمال الكون 2021، منتجع البحر الميت في إيلات، إسرائيل 13 ديسمبر 2021
ملكة جمال الهند هارناز ساندو خلال فقرة زي السباحة، مسابقة ملكة جمال الكون 2021، منتجع البحر الميت في إيلات، إسرائيل 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ردت ملكة جمال الكون لعام 2021، هارناز ساندو، على الانتقادات الموجهة إلى منظمي الحفل السنوي، ‏لاختياره إسرائيل مكانا لإقامة نستخه للعام الحالي.‏
وأقيمت النسخة الـ70 لحفل مسابقة "ملكة جمال الكون 2021" في منتجع مدينة إيلات الإسرائيلية، والذي تعرض لانتقادات عالمية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.
وأكدت ساندو، وهي ملكة جمال الهند سابقا، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن "مسابقة ملكة جمال الكون تدور حول تقبّل الجميع في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء".
وقالت: "نحن نأتي إلى هنا لكي نتحد ونتشارك الثقافات، وليس هذا هو المكان الذي يجب أن نتحدث فيه عن الفوارق، إنها مناسبة تتحدث عن الوحدة وإلهام بعضنا البعض".
وأضافت: "أنا أستمتع في الواقع بنفسي ورحلتي في إسرائيل لأنها بلد جميل".
وتأتي تصريحات ملكة جمال الكون 2021، هارناز ساندو، في الوقت الذي طالبت العديد من متسابقات الحفل مقاطعة المسابقة السنوية الشهيرة.
الهندية هارناز ساندو، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2021، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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أمس, 09:32 GMT
من ناحية أخرى، صرحت هارناز ساندو، أنها تخطط للتركيز على شعار مسابقة "ملكة جمال الكون"، والمتمثل في توحيد النساء من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دفع منصتها الخاصة لكسر وصمة العار والصمت حول صحة المرأة.
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