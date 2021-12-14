https://arabic.sputniknews.com/20211214/ملكة-جمال-الكون-لعام-2021-ترد-على-المهاجمين-لإقامة-الحفل-في-إسرائيل-بلد-جميل-1053925526.html

ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"

ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"

ردت ملكة جمال الكون لعام 2021، هارناز ساندو، على الانتقادات الموجهة إلى منظمي الحفل السنوي، ‏لاختياره إسرائيل مكانا لإقامة نستخه للعام الحالي.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T12:48+0000

2021-12-14T12:48+0000

2021-12-14T12:48+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053877352_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_79e910e965c602d923ac2015f0ab461a.jpg

وأقيمت النسخة الـ70 لحفل مسابقة "ملكة جمال الكون 2021" في منتجع مدينة إيلات الإسرائيلية، والذي تعرض لانتقادات عالمية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.وأكدت ساندو، وهي ملكة جمال الهند سابقا، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن "مسابقة ملكة جمال الكون تدور حول تقبّل الجميع في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء".وأضافت: "أنا أستمتع في الواقع بنفسي ورحلتي في إسرائيل لأنها بلد جميل".وتأتي تصريحات ملكة جمال الكون 2021، هارناز ساندو، في الوقت الذي طالبت العديد من متسابقات الحفل مقاطعة المسابقة السنوية الشهيرة.من ناحية أخرى، صرحت هارناز ساندو، أنها تخطط للتركيز على شعار مسابقة "ملكة جمال الكون"، والمتمثل في توحيد النساء من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دفع منصتها الخاصة لكسر وصمة العار والصمت حول صحة المرأة.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/ملكة-جمال-الهند-تقتنص-لقب-ملكة-جمال-الكون-2021-قبل-أن-يفاجئها-مقدم-الحفل-بطلب-أثار-دهشتها-فيديو-1053876907.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات