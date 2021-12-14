ملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"

وأقيمت النسخة الـ70 لحفل مسابقة "ملكة جمال الكون 2021" في منتجع مدينة إيلات الإسرائيلية، والذي تعرض لانتقادات عالمية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.وأكدت ساندو، وهي ملكة جمال الهند سابقا، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن "مسابقة ملكة جمال الكون تدور حول تقبّل الجميع في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء".وأضافت: "أنا أستمتع في الواقع بنفسي ورحلتي في إسرائيل لأنها بلد جميل".وتأتي تصريحات ملكة جمال الكون 2021، هارناز ساندو، في الوقت الذي طالبت العديد من متسابقات الحفل مقاطعة المسابقة السنوية الشهيرة.من ناحية أخرى، صرحت هارناز ساندو، أنها تخطط للتركيز على شعار مسابقة "ملكة جمال الكون"، والمتمثل في توحيد النساء من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دفع منصتها الخاصة لكسر وصمة العار والصمت حول صحة المرأة.
من ناحية أخرى، صرحت هارناز ساندو، أنها تخطط للتركيز على شعار مسابقة "ملكة جمال الكون"، والمتمثل في توحيد النساء من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دفع منصتها الخاصة لكسر وصمة العار والصمت حول صحة المرأة.