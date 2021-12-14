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https://arabic.sputniknews.com/20211214/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طلب-الوكالة-الدولية-دخول-ورشة-كرج-يتجاوز-الضمانات-1053914751.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن "مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T09:00+0000
2021-12-14T09:00+0000
أخبار إيران
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وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، "كرج... خارج الضمانات... نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر"، مضيفا: "قضية كرج مغلقة والقضايا المزعومة وكرج مترابطة ويتعين حلها معا".وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.وكان رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، أكد عبر حسابه على تويتر، أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية".وأضاف باقري كني: "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بلينكن-أمريكا-تشارك-بفاعلية-مع-الحلفاء-والأطراف-المعنية-لإيجاد-بدائل-بشأن-التعامل-مع-إيران-1053913406.html
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أخبار إيران

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات

09:00 GMT 14.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن "مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران".
وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، "كرج... خارج الضمانات... نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر"، مضيفا: "قضية كرج مغلقة والقضايا المزعومة وكرج مترابطة ويتعين حلها معا".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
بلينكن: أمريكا تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران
08:27 GMT
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا، أن "واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، أكد عبر حسابه على تويتر، أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية".
وأضاف باقري كني: "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".
وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
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09:00 GMTمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات
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