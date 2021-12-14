https://arabic.sputniknews.com/20211214/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طلب-الوكالة-الدولية-دخول-ورشة-كرج-يتجاوز-الضمانات-1053914751.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن "مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T09:00+0000

2021-12-14T09:00+0000

2021-12-14T09:00+0000

أخبار إيران

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وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، "كرج... خارج الضمانات... نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر"، مضيفا: "قضية كرج مغلقة والقضايا المزعومة وكرج مترابطة ويتعين حلها معا".وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.وكان رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، أكد عبر حسابه على تويتر، أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية".وأضاف باقري كني: "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/بلينكن-أمريكا-تشارك-بفاعلية-مع-الحلفاء-والأطراف-المعنية-لإيجاد-بدائل-بشأن-التعامل-مع-إيران-1053913406.html

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