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موسكو تدعو جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد
موسكو تدعو جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد
دعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد، مؤكدا أن... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T23:22+0000
2021-12-14T23:23+0000
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولانسكي، خلال الاجتماع: "أصبحت عملية التفاوض في فيينا الآن في مركز الاهتمام الدولي. ويواجه زملاؤنا هناك مهمة صعبة تتمثل في إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن الإطار المتفق عليه في الأصل.ونحن نحتاج إلى مساعدتهم. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إظهار ضبط النفس الاستراتيجي وعدم تصعيد الجو العام"، للمفاوضات.وعلل بولانسكي، "إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. وتشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق، ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات".وأضاف بولانسكي، "نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. وتشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق، ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات".هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.ونهاية الشهر الماضي، أجرى غروسي زيارة إلى طهران أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول البرنامج النووي الإيراني، ليعلن لاحقا أن تلك المحادثات لم تسفر عن الوصول إلى تفاهم، مضيفا "نريد العودة إلى التمكن من المراقبة و مواصلة عمل الكاميرات في مواقع إيرانية".في المقابل أكدت طهران أن كل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وليست سياسية.واستضافت فيينا، مؤخراً، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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روسيا, الاتفاق النووي الإيراني

موسكو تدعو جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد

23:22 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 23:23 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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دعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد، مؤكدا أن السبب الأساسي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق مع إيران يكمن في النهج الأمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بولانسكي، خلال الاجتماع: "أصبحت عملية التفاوض في فيينا الآن في مركز الاهتمام الدولي. ويواجه زملاؤنا هناك مهمة صعبة تتمثل في إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن الإطار المتفق عليه في الأصل.ونحن نحتاج إلى مساعدتهم. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إظهار ضبط النفس الاستراتيجي وعدم تصعيد الجو العام"، للمفاوضات.
وعلل بولانسكي، "إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. وتشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق، ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات".
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وأضاف بولانسكي، "نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. وتشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق، ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات".
ولفت بولانسكي إلى أن روسيا تدعو الدول إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط على سير مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.
هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
ونهاية الشهر الماضي، أجرى غروسي زيارة إلى طهران أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول البرنامج النووي الإيراني، ليعلن لاحقا أن تلك المحادثات لم تسفر عن الوصول إلى تفاهم، مضيفا "نريد العودة إلى التمكن من المراقبة و مواصلة عمل الكاميرات في مواقع إيرانية".
في المقابل أكدت طهران أن كل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وليست سياسية.
واستضافت فيينا، مؤخراً، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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