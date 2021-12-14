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نائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
نائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، مع وفد من جمهورية أفريقيا الوسطى، مسائل الأمن في القارة الأفريقية والتعاون بين وزارتي الدفاع في... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:14+0000
2021-12-14T19:14+0000
روسيا
رصد عسكري
أفريقيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "تمت خلال المحادثات الإشارة إلى الديناميكيات الإيجابية لتنمية التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي في القارة الأفريقية".وأزاحت جمهورية أفريقيا الوسطى، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، الستار عن نصب تذكاري للجيش الروسي تخليدا لدوره التاريخي والمهم في مستقبل البلاد.ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، بصفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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روسيا, رصد عسكري, أفريقيا

نائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية

19:14 GMT 14.12.2021
© Russian Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Russian Ministry of Defence
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، مع وفد من جمهورية أفريقيا الوسطى، مسائل الأمن في القارة الأفريقية والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "تمت خلال المحادثات الإشارة إلى الديناميكيات الإيجابية لتنمية التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي في القارة الأفريقية".
وأزاحت جمهورية أفريقيا الوسطى، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، الستار عن نصب تذكاري للجيش الروسي تخليدا لدوره التاريخي والمهم في مستقبل البلاد.
ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، بصفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.
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وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".
وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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