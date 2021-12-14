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https://arabic.sputniknews.com/20211214/نهر-لوس-أنجلوس-يتعرض-لفيضانات-كبيرة-فيديو-1053945289.html
نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:44+0000
2021-12-14T20:44+0000
2021-12-14T20:44+0000
نادي الفيديو
أخبار أمريكا
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ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من جريان المياه بسرعة كبيرة في نهر لوس أنجلوس .وكتب في تدوينة أخرى: "لم يمر وقت طويل على سقوط الأمطار حتى حدث ذلك"، مضيفة: "مستوى النهر زاد بسرعة كبيرة".وذكر موقع "كيه تي لوس أنجلوس 5" إن رجال البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى 3 أشخاص فقدوا بسبب ارتفاع مستويات المياه، التي ابتلعت أحد السائقين صباح اليوم الثلاثاء.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1049493942_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ed7c7381c5c4d159e69cc7631ccebc9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار أمريكا
نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار.
ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من
جريان المياه بسرعة
كبيرة في نهر لوس أنجلوس .
وكتب في تدوينة أخرى: "لم يمر وقت طويل على
سقوط الأمطار
حتى حدث ذلك"، مضيفة: "مستوى النهر زاد بسرعة كبيرة".
وذكر موقع "كيه تي لوس أنجلوس 5" إن رجال البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى 3 أشخاص فقدوا بسبب
ارتفاع مستويات المياه
، التي ابتلعت أحد السائقين صباح اليوم الثلاثاء.