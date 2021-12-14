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نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من جريان المياه بسرعة كبيرة في نهر لوس أنجلوس .وكتب في تدوينة أخرى: "لم يمر وقت طويل على سقوط الأمطار حتى حدث ذلك"، مضيفة: "مستوى النهر زاد بسرعة كبيرة".وذكر موقع "كيه تي لوس أنجلوس 5" إن رجال البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى 3 أشخاص فقدوا بسبب ارتفاع مستويات المياه، التي ابتلعت أحد السائقين صباح اليوم الثلاثاء.
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نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو

20:44 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Kyusung Gongمنظر عام لنباتات جافة على خلفية مدينة لوس أنجلوس، 4 يوليو 2021
منظر عام لنباتات جافة على خلفية مدينة لوس أنجلوس، 4 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Kyusung Gong
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار.
ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من جريان المياه بسرعة كبيرة في نهر لوس أنجلوس .
وكتب في تدوينة أخرى: "لم يمر وقت طويل على سقوط الأمطار حتى حدث ذلك"، مضيفة: "مستوى النهر زاد بسرعة كبيرة".
وذكر موقع "كيه تي لوس أنجلوس 5" إن رجال البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى 3 أشخاص فقدوا بسبب ارتفاع مستويات المياه، التي ابتلعت أحد السائقين صباح اليوم الثلاثاء.
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