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https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-الخارجية-السعودي-يدنا-ممدودة-للإدارة-الجديدة-في-إيران-ونأمل-أن-يكون-لها-رد-فعل-إيجابي-1053942797.html
وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:02+0000
2021-12-14T19:41+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
مجلس التعاون الخليجي
البرنامج النووي الإيراني
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وأضاف ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف حجرف، مساء اليوم الثلاثاء، أن دول الخليج تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا.وأشار إلى أن سير المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتفاؤل في ظل التشدد والمماطلة من الجانب الإيراني، لافتا إلى أن موقف إيران المتشدد في فيينا مقلق.وتابع "حضور دول الخليج في المفاوضات النووية مع إيران سيجعلنا قريبين من الحلول فنحن الأكثر تهددا من البرنامج النووي الايراني".وأكد الوزير السعودي أن دول الخليج تريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران.وأوضح أن الدول الخليجية تريد أن يكون لديها علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها.كما أفاد بأن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42 أكد "على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى "استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني"، مشددا أن "دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقا لمبدأ حسن الجوار".
https://arabic.sputniknews.com/20211117/أمريكا-ودول-الخليج-في-بيان-مشترك-البرنامج-النووي-الإيراني-مبعث-قلق-كبير-1050733527.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, مجلس التعاون الخليجي, البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو

19:02 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 19:41 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / Fabrizio Benschفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.
وأضاف ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف حجرف، مساء اليوم الثلاثاء، أن دول الخليج تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا.
وأشار إلى أن سير المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتفاؤل في ظل التشدد والمماطلة من الجانب الإيراني، لافتا إلى أن موقف إيران المتشدد في فيينا مقلق.
وتابع "حضور دول الخليج في المفاوضات النووية مع إيران سيجعلنا قريبين من الحلول فنحن الأكثر تهددا من البرنامج النووي الايراني".
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
أمريكا ودول الخليج في بيان مشترك: البرنامج النووي الإيراني مبعث قلق كبير
17 نوفمبر, 19:51 GMT
وأكد الوزير السعودي أن دول الخليج تريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران.
وأوضح أن الدول الخليجية تريد أن يكون لديها علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها.
وواصل قائلا "نسمع كلاما إيجابيا من إيران حول الرغبة في علاقات إيجابية ولكن لم نلمس منها تغييرا حقيقيا على أرض الواقع".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي
كما أفاد بأن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42 أكد "على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى "استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني"، مشددا أن "دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقا لمبدأ حسن الجوار".
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