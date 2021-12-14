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https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-الدفاع-التركي-نجحنا-في-تحييد-2631-إرهابيا-في-عام-2021--1053934034.html
وزير الدفاع التركي: نجحنا في تحييد 2631 إرهابيا في عام 2021
وزير الدفاع التركي: نجحنا في تحييد 2631 إرهابيا في عام 2021
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم على يد القوات التركية منذ مطلع العام الجاري. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:30+0000
2021-12-14T15:30+0000
2021-12-14T15:30+0000
بي كا كا
الجيش التركي
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، إن عددهم "بلغ ألفين و631 إرهابيا".وقال وزير الدفاع التركي إن تنظيم "بي كا كا الإرهابي" أصبح غير قادر على الحركة وممارسة أنشطة إرهابية في البلاد بسبب إصرار الجيش التركي على ملاحقة عناصره.وأشار إلى أن بلاده تمر بمرحلة حساسة للغاية، بسب موقعها الجغرافي والأوضاع السيئة في البلدان المحيطة بها.وأكد أن بلاده لا يمكن أن تظل منعزلة عن تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والبلدان المحيطة بها.وأشار إلى أن الجيش التركي يتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع تأثر بلاده سلبا من انعكاسات حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-خارجية-تركيا-يزور-الإمارات-وسط-تكثيف-الجهود-لإصلاح-العلاقات-1053917710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بي كا كا, الجيش التركي
وزير الدفاع التركي: نجحنا في تحييد 2631 إرهابيا في عام 2021
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم على يد القوات التركية منذ مطلع العام الجاري.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، إن عددهم "بلغ ألفين و631 إرهابيا".
وقال
وزير الدفاع التركي
إن تنظيم "بي كا كا الإرهابي" أصبح غير قادر على الحركة وممارسة أنشطة إرهابية في البلاد بسبب إصرار الجيش التركي على ملاحقة عناصره.
وأشار إلى أن بلاده تمر بمرحلة حساسة للغاية، بسب موقعها الجغرافي والأوضاع السيئة في البلدان المحيطة بها.
وأكد أن بلاده لا يمكن أن تظل منعزلة عن تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والبلدان المحيطة بها.
وأشار إلى أن
الجيش التركي
يتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع تأثر بلاده سلبا من انعكاسات حالة عدم الاستقرار في المنطقة.