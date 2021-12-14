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وزير الطاقة السعودي يحذر من "أزمة خطيرة" تهدد العالم
وزير الطاقة السعودي يحذر من "أزمة خطيرة" تهدد العالم
حذّر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري للمحافظة على... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:17+0000
2021-12-14T11:17+0000
اقتصاد
النفط
الطاقة
أخبار السعودية اليوم
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وقال الوزير إن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبّها إلى تراجع الإنتاج بنحو 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام، وفقا لموقع العربية.أشار إلى أن "المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل/نيسان 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق".واعتبر أن التردد من الآخرين "هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، وبالتالي ستعاني بعض الدول من عدم وضوح السياسات".وطمأن الأمير عبد العزيز القلقين حول الصناعة النفطية، موضحا أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة.وكانت الرياض كشفت عن عدم رغبتها في زيادة إنفاقها عبر الدخل النفطي في حال ارتفعت أسعار الخام خلال العام المقبل.في الماضي، رفعت المملكة، الإنفاق في أوقات ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن ضمن الأربعة سيناريوهات الموضحة في بيان الموازنة، أبقت على الإنفاق المتوقع عند 955 مليار ريال (255 مليار دولار)، بغض النظر عن تقلبات الدخل.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-لا-تنوي-إنفاق-فائض-الدخل-النفطي-1053899344.html
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اقتصاد, النفط, الطاقة, أخبار السعودية اليوم

وزير الطاقة السعودي يحذر من "أزمة خطيرة" تهدد العالم

11:17 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / ANDY BUCHANANوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / ANDY BUCHANAN
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حذّر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.
وقال الوزير إن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبّها إلى تراجع الإنتاج بنحو 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام، وفقا لموقع العربية.
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
السعودية لا تنوي إنفاق فائض الدخل النفطي
أمس, 16:38 GMT
أشار إلى أن "المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل/نيسان 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق".
واعتبر أن التردد من الآخرين "هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، وبالتالي ستعاني بعض الدول من عدم وضوح السياسات".
أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 14 يناير 2020 - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
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وطمأن الأمير عبد العزيز القلقين حول الصناعة النفطية، موضحا أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة.
وكانت الرياض كشفت عن عدم رغبتها في زيادة إنفاقها عبر الدخل النفطي في حال ارتفعت أسعار الخام خلال العام المقبل.
في الماضي، رفعت المملكة، الإنفاق في أوقات ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن ضمن الأربعة سيناريوهات الموضحة في بيان الموازنة، أبقت على الإنفاق المتوقع عند 955 مليار ريال (255 مليار دولار)، بغض النظر عن تقلبات الدخل.
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