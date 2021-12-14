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https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-القوى-العاملة-المصري-هذا-هو-عدد-ساعات-العمل-في-القانون-الجديد-1053931774.html
وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن عدد ساعات العمل في القانون الجديد، هي 8 ساعات، لافتا إلى أنها تمثل ساعات العمل الأساسية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:41+0000
2021-12-14T14:41+0000
2021-12-14T14:41+0000
وزارة القوى العاملة
ساعات العمل
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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أوضح سعفان عدم وجود تضارب بين المادتين 90، و92، والتي تنص الأولى على 8 ساعات، والثانية على 10 ساعات.وأشار إلى أن الأولى تتحدث عن الساعات الأساسية للعمل، بخلاف الثانية والتي تنص على عدد ساعات العمل الإضافية.تصريحات الوزير المصري جاءت خلال جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام في مقر التنسيقية.ولفت سعفان إلى ان المادة 92 تشترط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.وبخصوص معالجة القانون لعمل الأطفال، أكد الوزير أن "السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أن "الحكومة رفعت سن التدريب من 13 لـ 14 سنة ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات".
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وزارة القوى العاملة, ساعات العمل
وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن عدد ساعات العمل في القانون الجديد، هي 8 ساعات، لافتا إلى أنها تمثل ساعات العمل الأساسية.
وحسب تصريحات نقلها
موقع مصراوي
، أوضح سعفان عدم وجود تضارب بين المادتين 90، و92، والتي تنص الأولى على 8 ساعات، والثانية على 10 ساعات.
وأشار إلى أن الأولى تتحدث عن الساعات الأساسية للعمل، بخلاف الثانية والتي تنص على عدد ساعات العمل الإضافية.
تصريحات
الوزير المصري
جاءت خلال جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام في مقر التنسيقية.
ولفت سعفان إلى ان المادة 92 تشترط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
وبخصوص معالجة القانون لعمل الأطفال،
أكد الوزير
أن "السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أن "الحكومة رفعت سن التدريب من 13 لـ 14 سنة ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات".