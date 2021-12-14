https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-القوى-العاملة-المصري-هذا-هو-عدد-ساعات-العمل-في-القانون-الجديد-1053931774.html

وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد

وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد

أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن عدد ساعات العمل في القانون الجديد، هي 8 ساعات، لافتا إلى أنها تمثل ساعات العمل الأساسية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T14:41+0000

2021-12-14T14:41+0000

2021-12-14T14:41+0000

وزارة القوى العاملة

ساعات العمل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/09/1020190969_0:81:1001:644_1920x0_80_0_0_0395cdb3097eee49c7fa494440dd6510.jpg

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أوضح سعفان عدم وجود تضارب بين المادتين 90، و92، والتي تنص الأولى على 8 ساعات، والثانية على 10 ساعات.وأشار إلى أن الأولى تتحدث عن الساعات الأساسية للعمل، بخلاف الثانية والتي تنص على عدد ساعات العمل الإضافية.تصريحات الوزير المصري جاءت خلال جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام في مقر التنسيقية.ولفت سعفان إلى ان المادة 92 تشترط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.وبخصوص معالجة القانون لعمل الأطفال، أكد الوزير أن "السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أن "الحكومة رفعت سن التدريب من 13 لـ 14 سنة ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات".

https://arabic.sputniknews.com/20211205/السيسي-يكشف-عن-أصعب-لحظة-في-حياته-وعدد-ساعات-عمله-اليومية-فيديو-1053579786.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وزارة القوى العاملة, ساعات العمل