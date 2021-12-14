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https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-تونسي-سابق-منتقدا-ما-طرحه-قيس-سعيد-يذكرنا-بالقذافي-1053915742.html
وزير تونسي سابق منتقدا ما طرحه قيس سعيد: يذكرنا بالقذافي
وزير تونسي سابق منتقدا ما طرحه قيس سعيد: يذكرنا بالقذافي
انتقد الوزير التونسي السابق، محمد عبو، ما طرحه الرئيس قيس سعيد، من أفكار للخروج من الأزمة التونسية، واصفا إياه بأنه يشبه ما كان يطرحه الزعيم الليبي السابق معمر... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T09:36+0000
2021-12-14T09:36+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، قال عبو: "مشروع قيس سعيد تافه، وأفكاره تذكرنا بمشروع معمر القذافي في ليبيا".وأكد الوزير التونسي السابق أن "سعيّد تمادى في خرقه للدستور للوصول إلى تحقيق غاية خاصّة به"، مؤكدا أنه وبالرغم من الآمال التي تم تعليقها على "25 يوليو/ تموز" فإن مشروع الرئيس التونسي لن يفكك منظومة الفساد التي نخرت البلاد، حسب تعبيره.ويرى الوزير التونسي السابق أنّ "الدستور بريء ولا مشكلة فيه''، رغم المحاولات بإقناع الناس أن أزمتهم في هذا الدستور، حسب قوله.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن أمس عن مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، إضافة لإعلانه تنظيم انتخابات نيابية في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، 2022، حسب قانون جديد.
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

وزير تونسي سابق منتقدا ما طرحه قيس سعيد: يذكرنا بالقذافي

09:36 GMT 14.12.2021
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . M.Gadera
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انتقد الوزير التونسي السابق، محمد عبو، ما طرحه الرئيس قيس سعيد، من أفكار للخروج من الأزمة التونسية، واصفا إياه بأنه يشبه ما كان يطرحه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، قال عبو: "مشروع قيس سعيد تافه، وأفكاره تذكرنا بمشروع معمر القذافي في ليبيا".
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أمس, 21:31 GMT
وأكد الوزير التونسي السابق أن "سعيّد تمادى في خرقه للدستور للوصول إلى تحقيق غاية خاصّة به"، مؤكدا أنه وبالرغم من الآمال التي تم تعليقها على "25 يوليو/ تموز" فإن مشروع الرئيس التونسي لن يفكك منظومة الفساد التي نخرت البلاد، حسب تعبيره.

وأوضح عبو أن الناس "سيكتشفون حقيقة قيس سعيد"، رغم تعويله على كرههم "لمنظومة ما بعد 14 جانفي".

ويرى الوزير التونسي السابق أنّ "الدستور بريء ولا مشكلة فيه''، رغم المحاولات بإقناع الناس أن أزمتهم في هذا الدستور، حسب قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن أمس عن مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، إضافة لإعلانه تنظيم انتخابات نيابية في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، 2022، حسب قانون جديد.
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