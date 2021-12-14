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وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما
وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما
توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه، يوم الاثنين، عن 91 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة وكان... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T02:32+0000
2021-12-14T02:32+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان، إن جنازة الفنان الراحل ستشيع غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر.ولد محمد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم (حكم قراقوش) عام 1953.شارك في عدة أفلام منها (أين عمري) و(صوت من الماضي) و(مع الأيام) و(ساحر النساء)، لكن دور تاجر الآثار مراد في (المومياء) للمخرج شادي عبد السلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.وفي عام 1988 أخرج فيلم (أنا وأنت وساعات السفر) من تأليف وحيد حامد، وبطولة يحيى الفخراني ونيللي وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع نيللي في فيلم (آدم بدون غطاء)، بطولة محمد صبحي.وفي التلفزيون أخرج مسلسلات (عائلة شلش) و(فيه حاجة غلط) و(الرجل الغامض) و(متاعب المهنة) و(المدينة الهادئة) و(بنت الأسيوطي)، إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.كرمه مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والعديد من المهرجانات الأخرى.
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أخبار الفنانين في مصر

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما

02:32 GMT 14.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه، يوم الاثنين، عن 91 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة وكان أحد أبطال الفيلم الأيقوني "المومياء".
وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان، إن جنازة الفنان الراحل ستشيع غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر.
ولد محمد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم (حكم قراقوش) عام 1953.
شارك في عدة أفلام منها (أين عمري) و(صوت من الماضي) و(مع الأيام) و(ساحر النساء)، لكن دور تاجر الآثار مراد في (المومياء) للمخرج شادي عبد السلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.
اتجه بعد ذلك للتأليف والإخراج وقدم فيلمه التلفزيوني الأول (جريمة في الظلام) بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال الشرقاوي، كما قدم أفلام (أصعب جواز) و(الشيطان يدق بابك) و(المتهم) و(المشاغب ستة).
وفي عام 1988 أخرج فيلم (أنا وأنت وساعات السفر) من تأليف وحيد حامد، وبطولة يحيى الفخراني ونيللي وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع نيللي في فيلم (آدم بدون غطاء)، بطولة محمد صبحي.
وفي التلفزيون أخرج مسلسلات (عائلة شلش) و(فيه حاجة غلط) و(الرجل الغامض) و(متاعب المهنة) و(المدينة الهادئة) و(بنت الأسيوطي)، إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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كرمه مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والعديد من المهرجانات الأخرى.
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