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"يحدث لأول مرة"... إسرائيل تعلن إعادة البصر لضريرة بعد 20 عاما
"يحدث لأول مرة"... إسرائيل تعلن إعادة البصر لضريرة بعد 20 عاما
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، نجاح إعادة البصر لضريرة لأول مرة، خلال عملية جراحية مركبة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:35+0000
2021-12-14T12:35+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية "حنان (60عاما) استعادت بصرها، الذي فقدته قبل 20 عاما بسبب مرض في القرنية"، مؤكدة أنها خضعت لعملية مركبة المراحل ونادرة في العالم استغرقت بضعة أشهر.وأضافت أنه "في المرحلة الأولى من العملية تم استخراج قطعة عظم من رجلها ونحتت أسطوانة من العظم وفي وسطها دائرة تم تثبيت القرنية الاصطناعية فيها"، مؤكدة زرع الأطباء، في مشفى بلينسون في مركز إسرائيل، القرنية تحت الجفن لفترة تطورت خلالها أنسجة لينة غلفت القرنية.وتابعت أنه في المرحلة الثانية "تم استخراج القرنية مع الأنسجة بعد 3 أشهر وزرعها في العين، مشيرة إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات وشارك فيها اختصاصيون في مختلف المجالات.
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أخبار إسرائيل اليوم

"يحدث لأول مرة"... إسرائيل تعلن إعادة البصر لضريرة بعد 20 عاما

12:35 GMT 14.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN العلم الإسرائيلي، تل-أبيب، إسرائيل، 30 أبريل 2020
العلم الإسرائيلي، تل-أبيب، إسرائيل، 30 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، نجاح إعادة البصر لضريرة لأول مرة، خلال عملية جراحية مركبة.
وحسب صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية "حنان (60عاما) استعادت بصرها، الذي فقدته قبل 20 عاما بسبب مرض في القرنية"، مؤكدة أنها خضعت لعملية مركبة المراحل ونادرة في العالم استغرقت بضعة أشهر.
وأضافت أنه "في المرحلة الأولى من العملية تم استخراج قطعة عظم من رجلها ونحتت أسطوانة من العظم وفي وسطها دائرة تم تثبيت القرنية الاصطناعية فيها"، مؤكدة زرع الأطباء، في مشفى بلينسون في مركز إسرائيل، القرنية تحت الجفن لفترة تطورت خلالها أنسجة لينة غلفت القرنية.
وتابعت أنه في المرحلة الثانية "تم استخراج القرنية مع الأنسجة بعد 3 أشهر وزرعها في العين، مشيرة إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات وشارك فيها اختصاصيون في مختلف المجالات.
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