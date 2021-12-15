أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.وتسلم أردوغان أوراق اعتماد سفير ليبيا مصطفى الجليب، ولاحقا، تسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري.وشهدت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتر في ظل خلافات في عدد من القضايا الإقليمية.وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب خلافات شملت بما في ذلك الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، قبل أن يسدل الستار على الأزمة الخليجية مطلع العام الحالي بتوقيع بيان العلا في السعودية.وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، والتقى خلال زيارته الرئيس التركي أردوغان.
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا لدى بلاده.
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وتسلم أردوغان أوراق اعتماد سفير ليبيا مصطفى الجليب، ولاحقا، تسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتر في ظل خلافات في عدد من القضايا الإقليمية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب خلافات شملت بما في ذلك الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، قبل أن يسدل الستار على الأزمة الخليجية مطلع العام الحالي بتوقيع بيان العلا في السعودية.
وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، والتقى خلال زيارته الرئيس التركي أردوغان.