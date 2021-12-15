تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
https://arabic.sputniknews.com/20211215/أردوغان-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفيري-الإمارات-وليبيا-1054050534.html
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا لدى بلاده. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:13+0000
2021-12-15T15:13+0000
الإمارات
رجب طيب أردوغان
تركيا
ليبيا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_e0abc89febcc237eda18365739e288f0.jpg
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.وتسلم أردوغان أوراق اعتماد سفير ليبيا مصطفى الجليب، ولاحقا، تسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري.وشهدت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتر في ظل خلافات في عدد من القضايا الإقليمية.وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب خلافات شملت بما في ذلك الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، قبل أن يسدل الستار على الأزمة الخليجية مطلع العام الحالي بتوقيع بيان العلا في السعودية.وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، والتقى خلال زيارته الرئيس التركي أردوغان.
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d86910bf8bb47cae8ab718bc0b54cf83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الإمارات, رجب طيب أردوغان, تركيا, ليبيا, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا

15:13 GMT 15.12.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
تابعنا عبر
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا لدى بلاده.
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وتسلم أردوغان أوراق اعتماد سفير ليبيا مصطفى الجليب، ولاحقا، تسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتر في ظل خلافات في عدد من القضايا الإقليمية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب خلافات شملت بما في ذلك الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، قبل أن يسدل الستار على الأزمة الخليجية مطلع العام الحالي بتوقيع بيان العلا في السعودية.
وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، والتقى خلال زيارته الرئيس التركي أردوغان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن
15:36 GMTنبيه بري: العرب يقفلون أبوابهم على لبنان
15:30 GMT"غوغل" تعلن ميزة جديدة تسهل البحث عن الطبيب المناسب
15:24 GMTأمنيون إسرائيليون: يمكن إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
15:20 GMT"واتسآب" يتوقف عن العمل لأسباب مجهولة لدى بعض مستخدمي "آيفون"
15:14 GMTبلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات
15:13 GMTأردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا
15:11 GMTيمكنه تدمير القوارب والطائرات المسيرة... أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن
15:10 GMTمحرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله
15:05 GMTأحمد معيتيق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن برنامجه ورؤيته إزاء الملفات الشائكة حال فوزه برئاسة ليبيا
14:59 GMTزلزال قوي يضرب جنوب غربي إيران
14:53 GMTبسبب رصد حالة كورونا في وفده... بلينكن يختصر جولته الآسيوية
14:44 GMTياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
14:40 GMTنواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"
14:35 GMTسلطنة عمان تحظر إقامة جميع المناسبات في المساجد والأماكن العامة بسبب تفشي كورونا
14:27 GMTالإمارات... تخريج دورة الإناث الـ 11 من كلية خليفة بن زايد الجوية
14:25 GMTإضراب موظفي قطاع الصحة في تركيا
14:24 GMTبث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
14:22 GMTقيادي في المؤتمر الشعبي السوداني: قرارات البرهان وحمدوك غير شرعية ونعيش "فراغا دستوريا"
14:03 GMTصحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء