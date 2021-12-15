أغويرو يعتزل ممارسة كرة القدم رسميا

وقال أغويرو: "لقد قررت اعتزال لعب كرة القدم"، وأضاف: "إنها لحظة صعبة جدا، لقد اتخذت هذا القرار من أجل صحتي".وأردف: "أريد أن أخبر الجميع أني قمت ما بوسعي من أجل الاستمرار باللعب".وأوضح أنه "كان يحلم بلعب كرة القدم منذ أن كان بعمر الخامسة".كما أعرب أغويرو عن "امتنانه لكل الفرق التي لعب معها، أتليتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، وبرشلونة".وغرد نادي برشلونة عبر حسابه على "تويتر" : شكرا أغويرو على كل شيء".وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في عضلة القلب.ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.وتميز أغويرو بمهاريته العالم وتسجيله للأهداف مع جميع الأنديه التي لعب لصالحها، بالإضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويشكل اعتزاله يوما حزينا لمتابعي كرة القدم العالمية.
وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في عضلة القلب.
ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".
وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.
وتميز أغويرو بمهاريته العالم وتسجيله للأهداف مع جميع الأنديه التي لعب لصالحها، بالإضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويشكل اعتزاله يوما حزينا لمتابعي كرة القدم العالمية.