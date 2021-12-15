https://arabic.sputniknews.com/20211215/أمنيون-إسرائيليون-يمكن-إتمام-صفقة-تبادل-أسرى-مع-حماس-1054051206.html

أمنيون إسرائيليون: يمكن إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

أمنيون إسرائيليون: يمكن إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قد أوضحوا إمكانية دفع مفاوضات لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T15:24+0000

2021-12-15T15:24+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأربعاء، عن ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في الجهاز الأمني في البلاد، وجوب استغلال الفترة الهادئة نسبيا في قطاع غزة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لاتمام صفقة لتبادل الأسرى.وأكد الموقع الإلكتروني أن جلسة مغلقة قد عقدت لكبار الضباط والأمنيين الإسرائيليين، وقد أوضحوا من خلالها أن المفاوضات لا تزال عالقة، نتيجة لعدم رغبة الجانبين، الإسرائيلي وحركة حماس في التنازل عن الثمن مقابل إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين الاثنين، وعودة المواطنين إبراهام منغستو وهشام السيد.وأفاد المسؤولون الإسرائيليون بأن هناك ضغوطا تمارس على حركة حماس من أجل الدفع بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، للإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين، في وقت تعيش الحركة الفلسطينية أزمة اقتصادية كبيرة، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الأحوال الاجتماعية في قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، أمس الثلاثاء، أن الحركة بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.وقال هنية في كلمة له بذكرى انطلاقة الحركة الرابعة والثلاثين، للأسرى الفلسطينيين من "حماس" والجهاد وفتح وغيرها: "ندعم معارككم في السجون".ودعا السلطة الفلسطينية إلى "وقف تعاونها الأمني مع الاحتلال"، و"وقف سياسات الاعتداء والعدوان بحق شعبنا، و"إنهاء كل ما يتعلق بالاعتقال السياسي في الضفة وإلا تكون مشاركة في الحصار على غزة".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تقول-إنها-بصدد-إجراء-صفقة-جديدة-لتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1053930830.html

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