"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة جوية وأهداف حيوية في السعودية بـ5 صواريخ
20:23 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 21:27 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / REUTERS TVصورة مأخوذة من شريط فيديو يظهر مقاتلين من الحوثيين يعتلون سيارة سعودية تم أسرها بعد هجوم
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية وأهداف وصفتها بـ "الحيوية" في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.
ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".
يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز.— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2021
القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا.
وأشار العميد يحيى سريع إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز"، موضحا أن قوات الجماعة تؤكد "جاهزيتها لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه وقعت أضرارا مادية في ثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية، نتيجة لسقوط مقذوف معاد على المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان السعودية.
#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.#واس_عام pic.twitter.com/OhCRhWoHVc— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وندد التحالف العربي بمحاولات استهداف الأعيان المدنية، معتبرا إياه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية.
وقامت قوات التحالف العربي بتدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب الجنوبية، وتدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في العاصمة اليمنية، صنعاء، وتدمير موقع قيد الإنشاء تم إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.
وتقود السعودية، منذ شهر مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، من أجل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها. #واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.