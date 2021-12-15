https://arabic.sputniknews.com/20211215/أول-رد-من-كاف-على-أنباء-إلغاء-كأس-الأمم-الأفريقية-في-الكاميرون-1053964682.html

أول رد من "كاف" على أنباء إلغاء كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

أول رد من "كاف" على أنباء إلغاء كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي ترددت حول وجود نية لدى "كاف" لإلغاء النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كاف

فيفا

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وقال مدير العمليات والعلاقات الإعلامية في الاتحاد الإفريقي، لوكس سبتمبر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن "جميع الأنباء التي تحدثت عن إلغاء كأس الأمم الإفريقية 2022، أخبار زائفة و كاذبة".وأضاف: "لم يحدث اجتماع واحد تمت فيه مناقشة إلغاء البطولة، جميعنا نعلم مصدر تلك المعلومات المغلوطة، من مجموعات ضغط (لوبي) دائما ما يقلل من إفريقيا، نحن نعرفهم".وكانت وسائل إعلام فرنسية، زعمت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن هناك احتمال لإلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، التي من المقرر أن تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، إلى 6 فبراير/ شباط 2022.وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.وبحسب الإذاعة، فإن هناك حالة من عدم اليقين حول حتمية إقامة كأس أمم أفريقيا بسبب انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يواجه استياء بعض الأندية، التي ترغب في التمكن من إبقاء اللاعبين على أراضيها في الأسابيع المقبلة.وأرسلت رابطة الأندية الأوروبية خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى بطولة الأمم الأفريقية.وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, كاف, فيفا