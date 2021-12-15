إسرائيل تتعهد بتقديم مليون جرعة لقاح واقية من كورونا لدول أفريقيا

وقال لابيد عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء: "تنضم إسرائيل إلى الجهود الدولية لتطعيم السكان غير القادرين على الحصول على اللقاحات".وأضاف وزير الخارجية: "ستقدم (إسرائيل) في الأسابيع المقبلة مليون لقاح أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية من خلال الآلية الدولية للتوزيع المتكافئ للقاحات (كوفاكس)".وعبر عن سعادته بأن إسرائيل بهذا التبرع يمكن أن تصبح شريكا في تخليص العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.وبحسب قناة "إسرائيل 24"، فقد اتخذت إسرائيل هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.وذكرت أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.وتدعو منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات عبر دول العالم.وقالت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنه حتى الآن استخدمت البلدان المنخفضة الدخل نسبة 0.4% من الاختبارات التشخيصية، ونسبة 0.5% من اللقاحات التي أُعطيت على نطاق العالم فقط، على الرغم من أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اعتزام تل أبيب إرسال مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال أسابيع.
وقال لابيد عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء: "تنضم إسرائيل إلى الجهود الدولية لتطعيم السكان غير القادرين على الحصول على اللقاحات".
وأضاف وزير الخارجية: "ستقدم (إسرائيل) في الأسابيع المقبلة مليون لقاح أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية من خلال الآلية الدولية للتوزيع المتكافئ للقاحات (كوفاكس)".
وعبر عن سعادته بأن إسرائيل بهذا التبرع يمكن أن تصبح شريكا في تخليص العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
In the coming weeks, Israel will send one million AstraZeneca vaccines to African countries through COVAX, the international mechanism for the equitable distribution of vaccines. I’m happy that Israel can contribute and be a partner in eradicating this pandemic from the world.
وبحسب قناة "إسرائيل 24"، فقد اتخذت إسرائيل هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.
وذكرت أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
وقالت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنه حتى الآن استخدمت البلدان المنخفضة الدخل نسبة 0.4% من الاختبارات التشخيصية، ونسبة 0.5% من اللقاحات التي أُعطيت على نطاق العالم فقط، على الرغم من أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم.