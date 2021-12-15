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إسرائيل تتعهد بتقديم مليون جرعة لقاح واقية من كورونا لدول أفريقيا
إسرائيل تتعهد بتقديم مليون جرعة لقاح واقية من كورونا لدول أفريقيا
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اعتزام تل أبيب إرسال مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال أسابيع. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T21:40+0000
2021-12-15T21:40+0000
عالم
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقال لابيد عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء: "تنضم إسرائيل إلى الجهود الدولية لتطعيم السكان غير القادرين على الحصول على اللقاحات".وأضاف وزير الخارجية: "ستقدم (إسرائيل) في الأسابيع المقبلة مليون لقاح أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية من خلال الآلية الدولية للتوزيع المتكافئ للقاحات (كوفاكس)".وعبر عن سعادته بأن إسرائيل بهذا التبرع يمكن أن تصبح شريكا في تخليص العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.وبحسب قناة "إسرائيل 24"، فقد اتخذت إسرائيل هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.وذكرت أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.وتدعو منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات عبر دول العالم.وقالت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنه حتى الآن استخدمت البلدان المنخفضة الدخل نسبة 0.4% من الاختبارات التشخيصية، ونسبة 0.5% من اللقاحات التي أُعطيت على نطاق العالم فقط، على الرغم من أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم.
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عالم, إسرائيل, فيروس كورونا

إسرائيل تتعهد بتقديم مليون جرعة لقاح واقية من كورونا لدول أفريقيا

21:40 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اعتزام تل أبيب إرسال مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال أسابيع.
وقال لابيد عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء: "تنضم إسرائيل إلى الجهود الدولية لتطعيم السكان غير القادرين على الحصول على اللقاحات".
وأضاف وزير الخارجية: "ستقدم (إسرائيل) في الأسابيع المقبلة مليون لقاح أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية من خلال الآلية الدولية للتوزيع المتكافئ للقاحات (كوفاكس)".
وعبر عن سعادته بأن إسرائيل بهذا التبرع يمكن أن تصبح شريكا في تخليص العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب قناة "إسرائيل 24"، فقد اتخذت إسرائيل هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.
وذكرت أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات عبر دول العالم.
وقالت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنه حتى الآن استخدمت البلدان المنخفضة الدخل نسبة 0.4% من الاختبارات التشخيصية، ونسبة 0.5% من اللقاحات التي أُعطيت على نطاق العالم فقط، على الرغم من أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم.
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