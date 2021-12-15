إضراب موظفي قطاع الصحة في تركيا

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه بمقتصى الإضراب تم تعليق جميع الخدمات الصحية لـ24 ساعة باستثناء خدمة الطوارئ والعناية المركزة ومختبر فحص فيروس كورونا.وطالب الاتحاد المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إذا لم يكن الأمر عاجلا، كما قرر الاتحاد أن يستمر الإضراب ليوم واحد، وأوضح إن السبب وراءه هو سحب اللائحة التي تنص على تحسين الحقوق الاقتصادية والشخصية للأطباء.وفي وقت سابق، تظاهر آلاف الأتراك، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر، وتنديدا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، مطالبينها بالاستقالة.وخرجت المظاهرة التي شارك فيها آلاف الأتراك بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين تحت شعار "يكفي .. نريد لقمة العيش"، مرددين شعارات مثل "نريد أن نحيا حياة إنسانية"، و"الإنصاف في الدخل والضريبة".وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين الحكومة للاستقالة.
وطالب الاتحاد المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إذا لم يكن الأمر عاجلا، كما قرر الاتحاد أن يستمر الإضراب ليوم واحد، وأوضح إن السبب وراءه هو سحب اللائحة التي تنص على تحسين الحقوق الاقتصادية والشخصية للأطباء.
وأوضح بيان الاتحاد النقابي أنه "لن يتم السكوت على موقف مخالف للحق ومخالف للقانون مثل سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية للعاملين الصحيين".
وفي وقت سابق، تظاهر آلاف الأتراك، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر، وتنديدا بالسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، مطالبينها بالاستقالة.
وخرجت المظاهرة التي شارك فيها آلاف الأتراك بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين تحت شعار "يكفي .. نريد لقمة العيش"، مرددين شعارات مثل "نريد أن نحيا حياة إنسانية"، و"الإنصاف في الدخل والضريبة".
وندد المتظاهرون بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين الحكومة للاستقالة.