إعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا

وحسب موقع "في الجول"، ترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.
كشف خطاب أرسلته رابطة الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون.
وحسب موقع "في الجول"، ترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.
وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.
وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.
وأوضحت أن "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون، بالإضافة إلى غضب الأندية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من البطولة إلى حجر صحي يمنعهم من اللعب لفترة أطول".
ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.