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إعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا
إعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا
كشف خطاب أرسلته رابطة الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T10:40+0000
2021-12-15T10:45+0000
رياضة
فيفا
كأس الأمم الأفريقية
كاف
فيروس كورونا
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وحسب موقع "في الجول"، ترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.
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رياضة, فيفا, كأس الأمم الأفريقية, كاف, فيروس كورونا

إعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا

10:40 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 10:45 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالكاميرون وغانا في أمم أفريقيا 2019
الكاميرون وغانا في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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كشف خطاب أرسلته رابطة الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون.
وحسب موقع "في الجول"، ترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.
وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
"ستهتز إفريقيا والعالم بأسره"... "كاف" يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية
9 ديسمبر, 13:21 GMT
وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.
وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت أن "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون، بالإضافة إلى غضب الأندية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من البطولة إلى حجر صحي يمنعهم من اللعب لفترة أطول".

ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.
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