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إلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"
إلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"
صرح نادي بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مباراته أمام ضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، قد تم إلغاؤها من قبل إدارة الدوري الإنجليزي لكرة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T17:41+0000
2021-12-15T17:42+0000
رياضة
كرة القدم
الدوري الإنجليزي
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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "تم اتخاذ القرار بعد توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي إصابات كوفيد-19 داخل صفوف فريق واتفورد، ونتيجة لذلك، لدى واتفورد عدد غير كاف من لاعبي الفريق الأول المتاحين لإكمال المباراة".وفي حالة مشابهة أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تدمير استعدادات فريق بيلينينسيس للمباراة التي جمعته مع نادي بنفيكا في الدوري البرتغالي.وشعر العديد من اللاعبين بوهن شديد خلال المباراة، حتى أنهم اختاروا حارسًا احتياطيًا ليلعب في مركز الدفاع، قبل إجبارهم على إنهاء المباراة مبكرًا بعد نهاية الشوط الأول.وبحلول نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا قد تقدم بالفعل 7-0، وفي بداية الشوط الثاني، بدأ "بيلينينسيس" بـ7 لاعبين فقط بسبب الإصابات، ثم تعرض لاعب آخر لإصابة في الدقيقة الأولى، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم التكافؤ.وتسمح لوائح (فيفا) للفريق باللعب بحد أدنى بسبعة لاعبين، وإذا انخفض العدد إلى أقل من هذا الرقم، فسيتم التخلي عن المباراة ويتم منح الخصم انتصارًا بشكل تلقائي، وهو ما حدث بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني.
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رياضة, كرة القدم, الدوري الإنجليزي

إلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"

17:41 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 17:42 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / Eddie Keoghواتفورد يفوز على ضيفه أرسنال
واتفورد يفوز على ضيفه أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Eddie Keogh
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صرح نادي بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مباراته أمام ضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، قد تم إلغاؤها من قبل إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في تشكيلة الفريق الزائر.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "تم اتخاذ القرار بعد توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي إصابات كوفيد-19 داخل صفوف فريق واتفورد، ونتيجة لذلك، لدى واتفورد عدد غير كاف من لاعبي الفريق الأول المتاحين لإكمال المباراة".
وفي حالة مشابهة أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تدمير استعدادات فريق بيلينينسيس للمباراة التي جمعته مع نادي بنفيكا في الدوري البرتغالي.
وشعر العديد من اللاعبين بوهن شديد خلال المباراة، حتى أنهم اختاروا حارسًا احتياطيًا ليلعب في مركز الدفاع، قبل إجبارهم على إنهاء المباراة مبكرًا بعد نهاية الشوط الأول.
وبحلول نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا قد تقدم بالفعل 7-0، وفي بداية الشوط الثاني، بدأ "بيلينينسيس" بـ7 لاعبين فقط بسبب الإصابات، ثم تعرض لاعب آخر لإصابة في الدقيقة الأولى، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم التكافؤ.
وتسمح لوائح (فيفا) للفريق باللعب بحد أدنى بسبعة لاعبين، وإذا انخفض العدد إلى أقل من هذا الرقم، فسيتم التخلي عن المباراة ويتم منح الخصم انتصارًا بشكل تلقائي، وهو ما حدث بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني.
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