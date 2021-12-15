https://arabic.sputniknews.com/20211215/إلغاء-مباراة-واتفورد-مع-بيرنلي-بسبب-تفشي-كوفيد-19-1054057757.html

إلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"

إلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"

صرح نادي بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مباراته أمام ضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، قد تم إلغاؤها من قبل إدارة الدوري الإنجليزي لكرة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T17:41+0000

2021-12-15T17:41+0000

2021-12-15T17:42+0000

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي

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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "تم اتخاذ القرار بعد توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي إصابات كوفيد-19 داخل صفوف فريق واتفورد، ونتيجة لذلك، لدى واتفورد عدد غير كاف من لاعبي الفريق الأول المتاحين لإكمال المباراة".وفي حالة مشابهة أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تدمير استعدادات فريق بيلينينسيس للمباراة التي جمعته مع نادي بنفيكا في الدوري البرتغالي.وشعر العديد من اللاعبين بوهن شديد خلال المباراة، حتى أنهم اختاروا حارسًا احتياطيًا ليلعب في مركز الدفاع، قبل إجبارهم على إنهاء المباراة مبكرًا بعد نهاية الشوط الأول.وبحلول نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا قد تقدم بالفعل 7-0، وفي بداية الشوط الثاني، بدأ "بيلينينسيس" بـ7 لاعبين فقط بسبب الإصابات، ثم تعرض لاعب آخر لإصابة في الدقيقة الأولى، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم التكافؤ.وتسمح لوائح (فيفا) للفريق باللعب بحد أدنى بسبعة لاعبين، وإذا انخفض العدد إلى أقل من هذا الرقم، فسيتم التخلي عن المباراة ويتم منح الخصم انتصارًا بشكل تلقائي، وهو ما حدث بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني.

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رياضة, كرة القدم, الدوري الإنجليزي