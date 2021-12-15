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إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج
إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج
أكدت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، اليوم الأربعاء، أن طهران سمحت وبشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:50+0000
2021-12-15T12:50+0000
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أن إحدى القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أثيرت خلال زيارات مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران "تم حلها بمبادرة إيرانية وحالت دون حدوث سوء تفاهم بين إيران والوكالة".وأشارت إلى أنه "استجابة لطلب الوكالة استبدال الكاميرات التي تضررت في العملية التخريبية ضد مجمع تيسا في كرج... قامت إيران طواعية بالسماح باستبدال الكاميرات القديمة بكاميرات جديدة".
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أخبار إيران

إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج

12:50 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripour
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أكدت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، اليوم الأربعاء، أن طهران سمحت وبشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب العاصمة.
طهران - سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أن إحدى القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أثيرت خلال زيارات مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران "تم حلها بمبادرة إيرانية وحالت دون حدوث سوء تفاهم بين إيران والوكالة".
وأشارت إلى أنه "استجابة لطلب الوكالة استبدال الكاميرات التي تضررت في العملية التخريبية ضد مجمع تيسا في كرج... قامت إيران طواعية بالسماح باستبدال الكاميرات القديمة بكاميرات جديدة".
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