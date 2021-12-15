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إيران تصدر بيانا قويا وترد على "القمة الخليجية"... لن نتسامح
إيران تصدر بيانا قويا وترد على "القمة الخليجية"... لن نتسامح
ردت إيران، اليوم الأربعاء، على الاتهامات التي وُجهت إليها في البيان الختامي للقمة الخليجية، داعية دول الخليج إلى استبدال الاتهامات بالتعاون مع طهران. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:16+0000
2021-12-15T13:16+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له: "إيران ترفض الاتهامات المتكررة التي لا أساس لها والتي وردت في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن إصدار مثل هذه التصريحات يظهر استمرار المواقف غير البناءة.وأضاف خطيب زاده، في بيان له، أن "طهران تطالب بعض دول التعاون الخليجي التي ما زالت تختبئ وراء المجلس وتعرب عن مواقفها غير البناءة تجاه إيران، بأن تعيد النظر في وجهات نظرها ومقارباتها تجاه القضايا الإقليمية واستبدال الاتهامات المتكررة بالتعاون".وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال إن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.وأضاف ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف حجرف، أن دول الخليج تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا، مشيرا إلى أن سير المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتفاؤل في ظل التشدد والمماطلة من الجانب الإيراني.ولفت إلى أن موقف إيران المتشدد في فيينا مقلق، متابعا أن "حضور دول الخليج في المفاوضات النووية مع إيران سيجعلنا قريبين من الحلول فنحن الأكثر تهددا من البرنامج النووي الايراني".وواصل قائلا: "نسمع كلاما إيجابيا من إيران حول الرغبة في علاقات إيجابية ولكن لم نلمس منها تغييرا حقيقيا على أرض الواقع".كما أفاد بأن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42 أكد "على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى "استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني"، مشددا أن "دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقا لمبدأ حسن الجوار".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قمة-الرياض-أي-اعتداء-على-دولة-خليجية-هو-هجوم-على-كل-بلدان-المنطقة-1053941411.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

إيران تصدر بيانا قويا وترد على "القمة الخليجية"... لن نتسامح

13:16 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDالقمة الخليجية في الرياض
القمة الخليجية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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ردت إيران، اليوم الأربعاء، على الاتهامات التي وُجهت إليها في البيان الختامي للقمة الخليجية، داعية دول الخليج إلى استبدال الاتهامات بالتعاون مع طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له: "إيران ترفض الاتهامات المتكررة التي لا أساس لها والتي وردت في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن إصدار مثل هذه التصريحات يظهر استمرار المواقف غير البناءة.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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أمس, 18:12 GMT
وأضاف خطيب زاده، في بيان له، أن "طهران تطالب بعض دول التعاون الخليجي التي ما زالت تختبئ وراء المجلس وتعرب عن مواقفها غير البناءة تجاه إيران، بأن تعيد النظر في وجهات نظرها ومقارباتها تجاه القضايا الإقليمية واستبدال الاتهامات المتكررة بالتعاون".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "لا تتسامح مع أي تدخل في برنامجها النووي السلمي وبرنامج الدفاع الصاروخي والمسائل المتعلقة بسياساتها العسكرية ودفاعها الردعي".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال إن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.
وأضاف ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف حجرف، أن دول الخليج تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا، مشيرا إلى أن سير المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتفاؤل في ظل التشدد والمماطلة من الجانب الإيراني.
ولفت إلى أن موقف إيران المتشدد في فيينا مقلق، متابعا أن "حضور دول الخليج في المفاوضات النووية مع إيران سيجعلنا قريبين من الحلول فنحن الأكثر تهددا من البرنامج النووي الايراني".
وأكد الوزير السعودي أن دول الخليج تريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران. وأوضح أن الدول الخليجية تريد أن يكون لديها علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها.
وواصل قائلا: "نسمع كلاما إيجابيا من إيران حول الرغبة في علاقات إيجابية ولكن لم نلمس منها تغييرا حقيقيا على أرض الواقع".
كما أفاد بأن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42 أكد "على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى "استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني"، مشددا أن "دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقا لمبدأ حسن الجوار".
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