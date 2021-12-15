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https://arabic.sputniknews.com/20211215/إيران-تعتبر-إسرائيل-أساس-مصائب-ومشاكل-المنطقة-1053951530.html
إيران تعتبر إسرائيل أساس مصائب ومشاكل المنطقة
إيران تعتبر إسرائيل أساس مصائب ومشاكل المنطقة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بأنها أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T07:20+0000
2021-12-15T07:22+0000
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
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وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.بدوره أدان هنية، خطوة بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة عدم فتح أبواب الدول العربية أمام القتلة الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني.واعتبر خطوة الكيان الصهيوني في التغلغل في المنطقة بأنها من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدا أن هذا النهج محكوم بالفشل لأن إرادة شعوب المنطقة أقوى وبإمكانها أن تهزم مثل هذه التوجهات.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-تعلن-استعدادها-للتطبيع-مع-إسرائيل-بمجرد-تنفيذ-شرط-واحد-1053898098.html
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أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم

إيران تعتبر إسرائيل أساس مصائب ومشاكل المنطقة

07:20 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 07:22 GMT 15.12.2021)
© AFP 2021 / SABAH ARARوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / SABAH ARAR
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بأنها أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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13 ديسمبر, 16:19 GMT
وقال: إن "الكيان الصهيوني المصطنع هو أساس المصائب ومصدر مشاكل المنطقة"، مؤكدا أن بعض دول المنطقة التي تطبع علاقاتها مع هذا الكيان المصطنع تتحرك ضد أمن ومصالح المنطقة والأمة الإسلامية".
بدوره أدان هنية، خطوة بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة عدم فتح أبواب الدول العربية أمام القتلة الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني.
واعتبر خطوة الكيان الصهيوني في التغلغل في المنطقة بأنها من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدا أن هذا النهج محكوم بالفشل لأن إرادة شعوب المنطقة أقوى وبإمكانها أن تهزم مثل هذه التوجهات.
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