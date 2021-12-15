إيران تعتبر إسرائيل أساس مصائب ومشاكل المنطقة

وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.بدوره أدان هنية، خطوة بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة عدم فتح أبواب الدول العربية أمام القتلة الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني.واعتبر خطوة الكيان الصهيوني في التغلغل في المنطقة بأنها من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدا أن هذا النهج محكوم بالفشل لأن إرادة شعوب المنطقة أقوى وبإمكانها أن تهزم مثل هذه التوجهات.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بأنها أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال: إن "الكيان الصهيوني المصطنع هو أساس المصائب ومصدر مشاكل المنطقة"، مؤكدا أن بعض دول المنطقة التي تطبع علاقاتها مع هذا الكيان المصطنع تتحرك ضد أمن ومصالح المنطقة والأمة الإسلامية".
بدوره أدان هنية، خطوة بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة عدم فتح أبواب الدول العربية أمام القتلة الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني.
واعتبر خطوة الكيان الصهيوني في التغلغل في المنطقة بأنها من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدا أن هذا النهج محكوم بالفشل لأن إرادة شعوب المنطقة أقوى وبإمكانها أن تهزم مثل هذه التوجهات.