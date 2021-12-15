إيران توجه رسالة إلى العالم: سنواصل نشاطاتنا في مجال الصواريخ الباليستية وأنظمة الإطلاق

وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: "وفقًا للحجج الفنية والقانونية المفصلة التي أوردتها إيران في رسائلها إلى رئيس مجلس الأمن، فإن إطلاق إيران للصواريخ الباليستية وقاذفات الفضاء هو خارج نطاق القرار 2231 تماما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف تخت روانجي: "إن تطوير برنامج الصاروخ التقليدي هو حق غير قابل للتصرف بموجب القانون الدولي، وهو غير محظور أو مقيد بالقرار رقم 2231"، مؤكدا مواصلة العمل على الصواريخ الباليستية وقاذفات الفضاء وهي ضرورية لأمننا ومصالحنا الاجتماعية والاقتصادية".وكان المندوب الإيران قال، أمس الثلاثاء، إن بلادنا كانت ضحية لهجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.
أكدت إيران أنها ستواصل أنشطتها في مجال الصواريخ الباليستية وأنظمة الإطلاق، مشيرا إلى أن هذا حق غير قابل للتصرف لطهران.
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: "وفقًا للحجج الفنية والقانونية المفصلة التي أوردتها إيران في رسائلها إلى رئيس مجلس الأمن، فإن إطلاق إيران للصواريخ الباليستية وقاذفات الفضاء هو خارج نطاق القرار 2231 تماما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف تخت روانجي: "إن تطوير برنامج الصاروخ التقليدي هو حق غير قابل للتصرف بموجب القانون الدولي، وهو غير محظور أو مقيد بالقرار رقم 2231"، مؤكدا مواصلة العمل على الصواريخ الباليستية وقاذفات الفضاء وهي ضرورية لأمننا ومصالحنا الاجتماعية والاقتصادية".
وكان المندوب الإيران قال، أمس الثلاثاء، إن بلادنا كانت ضحية لهجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.
وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.