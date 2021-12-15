تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211215/إيران-والعراق-يتبادلان-رفات-61-عسكريا-قضوا-خلال-حرب-الثمانينات-1054054602.html
إيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
إيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن تبادل رفات 61 عسكريا مع الجانب الإيراني، قضوا خلال الحرب بين الدولتين في ثمانينات القرن الماضي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:38+0000
2021-12-15T16:38+0000
أخبار العالم العربي
العراق
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048028202_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5d28ef98a35a13e59ac01bed7adc45.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عن الدفاع العراقية، أن بلادها تسلمت رفات 4 عراقيين مجهولي الهوية، عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية، مقابل تسليم رفات 57 عسكريا إيرانيا، منهم 33 من معلومي الهوية، خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان العراقيتين.وجرت عملية التبادل عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في محافظة البصرة، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما جرى إيداع رفات العراقيين المستلمة في أماكن حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم "الشهداء" في قضاء الزبير بالبصرة.وبين فترة زمنية وأخرى، يعلن العراق تسليم رفات جنود إيرانيين، مقابل استلام رفات جنود له، ولكن لم يكن هناك إحصاء رسمي بما تم تسليمه واستلامه إجمالا، فيما تأتي عملية تبادل الرفات ضمن مذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين البلدين في جنيف، في العام 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.ويذكر أن البلدين قد خاضا حربا قوية امتدت لثماني سنوات، أطلق عليها اسم "حرب الخليج الأولى" (1980-1988)، نتج عنها سقوط نحو نحو مليون قتيل من الجانبين، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20190805/ليست-مجرد-عظام-لماذا-تهتم-الدول-باستعادة-الرفات-وما-سر-هذا-الحرص-الشديد-1042569739.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048028202_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8d97d6b214e8d372a92ec17681d86a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, العراق, إيران

إيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات

16:38 GMT 15.12.2021
© Sputnik . محمد نازكرفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . محمد نازك
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن تبادل رفات 61 عسكريا مع الجانب الإيراني، قضوا خلال الحرب بين الدولتين في ثمانينات القرن الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عن الدفاع العراقية، أن بلادها تسلمت رفات 4 عراقيين مجهولي الهوية، عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية، مقابل تسليم رفات 57 عسكريا إيرانيا، منهم 33 من معلومي الهوية، خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان العراقيتين.
وجرت عملية التبادل عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في محافظة البصرة، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما جرى إيداع رفات العراقيين المستلمة في أماكن حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم "الشهداء" في قضاء الزبير بالبصرة.
مومياء الفرعون الشاب الملك توت عنخ آمون معروضة في قبره المجدد حديثاً في وادي الملوك بالأقصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2019
ليست مجرد عظام... لماذا تهتم الدول باستعادة "الرفات" وما سر هذا الحرص الشديد
5 أغسطس 2019, 11:02 GMT
وبين فترة زمنية وأخرى، يعلن العراق تسليم رفات جنود إيرانيين، مقابل استلام رفات جنود له، ولكن لم يكن هناك إحصاء رسمي بما تم تسليمه واستلامه إجمالا، فيما تأتي عملية تبادل الرفات ضمن مذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين البلدين في جنيف، في العام 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويذكر أن البلدين قد خاضا حربا قوية امتدت لثماني سنوات، أطلق عليها اسم "حرب الخليج الأولى" (1980-1988)، نتج عنها سقوط نحو نحو مليون قتيل من الجانبين، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTقائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
16:58 GMTالجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
16:56 GMTتقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية
16:53 GMTوزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
16:51 GMTروسيا تستقبل أطفالا سوريين يتمتهم الحرب
16:50 GMTقرار جديد من النيابة المصرية بشأن قضية "مغارة علي بابا"
16:44 GMTحامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"
16:38 GMTإيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
16:36 GMTاليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
16:35 GMTلبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
16:29 GMTباحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
16:24 GMTمصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
16:15 GMTماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
16:11 GMTزاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
16:09 GMTمسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
16:03 GMTاليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
15:57 GMTالرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
15:48 GMTكلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
15:44 GMTدولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن