إيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عن الدفاع العراقية، أن بلادها تسلمت رفات 4 عراقيين مجهولي الهوية، عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية، مقابل تسليم رفات 57 عسكريا إيرانيا، منهم 33 من معلومي الهوية، خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان العراقيتين.وجرت عملية التبادل عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في محافظة البصرة، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما جرى إيداع رفات العراقيين المستلمة في أماكن حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم "الشهداء" في قضاء الزبير بالبصرة.وبين فترة زمنية وأخرى، يعلن العراق تسليم رفات جنود إيرانيين، مقابل استلام رفات جنود له، ولكن لم يكن هناك إحصاء رسمي بما تم تسليمه واستلامه إجمالا، فيما تأتي عملية تبادل الرفات ضمن مذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين البلدين في جنيف، في العام 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.ويذكر أن البلدين قد خاضا حربا قوية امتدت لثماني سنوات، أطلق عليها اسم "حرب الخليج الأولى" (1980-1988)، نتج عنها سقوط نحو نحو مليون قتيل من الجانبين، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن تبادل رفات 61 عسكريا مع الجانب الإيراني، قضوا خلال الحرب بين الدولتين في ثمانينات القرن الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عن الدفاع العراقية، أن بلادها تسلمت رفات 4 عراقيين مجهولي الهوية، عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية، مقابل تسليم رفات 57 عسكريا إيرانيا، منهم 33 من معلومي الهوية، خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان العراقيتين.
وبين فترة زمنية وأخرى، يعلن العراق تسليم رفات جنود إيرانيين، مقابل استلام رفات جنود له، ولكن لم يكن هناك إحصاء رسمي بما تم تسليمه واستلامه إجمالا، فيما تأتي عملية تبادل الرفات ضمن مذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين البلدين في جنيف، في العام 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.