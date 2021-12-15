استطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي

موسكو- سبوتنيك. وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الساسة المؤثرين في أوساط الشعب الروسي، حيث تصدر المرتبة الأولى، الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 16 في المئة، وبنسبة 5 في المئة لصالح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، والمرتبة الثالثة وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة 4 في المئة .ومن المثير للاهتمام أن 20 في المئة قالوا أنه لا يوجد أحد.تم إجراء الاستطلاع في عموم روسيا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وشمل 1600 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.
أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، اليوم الأربعاء، أن 16 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتبرون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤثرا في أوساط الشعب الروسي.
موسكو- سبوتنيك. وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الساسة المؤثرين في أوساط الشعب الروسي، حيث تصدر المرتبة الأولى، الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 16 في المئة، وبنسبة 5 في المئة لصالح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، والمرتبة الثالثة وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة 4 في المئة .
ومن المثير للاهتمام أن 20 في المئة قالوا أنه لا يوجد أحد.
تم إجراء الاستطلاع في عموم روسيا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وشمل 1600 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.