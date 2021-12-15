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استطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي
استطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي
أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، اليوم الأربعاء، أن 16 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتبرون الرئيس الروسي، فلاديمير... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:32+0000
2021-12-15T09:32+0000
أخبار روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الساسة المؤثرين في أوساط الشعب الروسي، حيث تصدر المرتبة الأولى، الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 16 في المئة، وبنسبة 5 في المئة لصالح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، والمرتبة الثالثة وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة 4 في المئة .ومن المثير للاهتمام أن 20 في المئة قالوا أنه لا يوجد أحد.تم إجراء الاستطلاع في عموم روسيا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وشمل 1600 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.
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أخبار روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

استطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي

09:32 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، روسيا 17 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، روسيا 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، اليوم الأربعاء، أن 16 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتبرون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤثرا في أوساط الشعب الروسي.
موسكو- سبوتنيك. وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الساسة المؤثرين في أوساط الشعب الروسي، حيث تصدر المرتبة الأولى، الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 16 في المئة، وبنسبة 5 في المئة لصالح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، والمرتبة الثالثة وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة 4 في المئة .
ومن المثير للاهتمام أن 20 في المئة قالوا أنه لا يوجد أحد.
تم إجراء الاستطلاع في عموم روسيا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وشمل 1600 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.
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