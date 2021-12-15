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https://arabic.sputniknews.com/20211215/الإمارات-تخريج-دورة-الإناث-الـ-11-من-كلية-خليفة-بن-زايد-الجوية-1054028974.html
الإمارات... تخريج دورة الإناث الـ 11 من كلية خليفة بن زايد الجوية
الإمارات... تخريج دورة الإناث الـ 11 من كلية خليفة بن زايد الجوية
شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، تخريج الدورة 51 ودورة الإناث الـ 11 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:27+0000
2021-12-15T14:27+0000
2021-12-15T14:27+0000
الإمارات
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شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، تخريج الدورة 51 ودورة الإناث الـ 11 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية.ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الدورة شملت مرشحين من البحرين والسودان والسعودية.وقال ابن زايد إن كلية خليفة بن زايد الجوية، قطعت شوطا كبيرا لتحقيق التميز والحصول على سمعة جعلتها في مكانة رائدة عالميا.وقال إن الكلية حققت سمعة رائدة في مجال التدريب اعتمادا على أحدث التقنيات والنظم المتبعة عالميا، مشيرا إلى أنها تجمع بين جودة التأهيل الأكاديمي والكفاءة العسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الإمارات
الإمارات... تخريج دورة الإناث الـ 11 من كلية خليفة بن زايد الجوية
شهد نائب رئيس مجلس الوزراء
الإماراتي
منصور بن زايد آل نهيان، تخريج الدورة 51 ودورة الإناث الـ 11 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الدورة شملت مرشحين من البحرين والسودان
والسعودية
.
وقال ابن زايد إن كلية خليفة بن زايد الجوية، قطعت شوطا كبيرا لتحقيق التميز والحصول على سمعة جعلتها في مكانة رائدة عالميا.
وقال إن الكلية حققت سمعة رائدة في مجال التدريب اعتمادا على أحدث التقنيات والنظم المتبعة عالميا، مشيرا إلى أنها تجمع بين جودة التأهيل الأكاديمي والكفاءة العسكرية.