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الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاربعاء، تقديم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T01:55+0000
2021-12-15T01:55+0000
أخبار أذربيجان
أرمينيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شارل ميشيل: "سيقدم الاتحاد الأوروبي خبراء لتوفير الدعم في قضايا ترسيم الحدود، وسيتم تقديم المساعدة الفنية بهذا الصدد لكلا البلدين".هذا وانطلقت في العاصمة البلجيكية مساء الثلاثاء اللقاء بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف.وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف الثلاثاء، عن أمله أن تتحلى أرمينيا "بالنية الصادقة" لوضع خطة سلام وإنهاء العداء بين البلدين، مضيفاً أن أذربيجان لا تريد نشوب حرب جديدة في المنطقة.ويذكر، أن العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قد تجددت، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020؛ وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية.وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/إصابة-8-جنود-من-أرمينيا-بتبادل-لإطلاق-النار-على-الحدود-مع-أذربيجان-1053791512.html
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أخبار أذربيجان, أرمينيا

الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

01:55 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاربعاء، تقديم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
موسكو - سبوتنيك. وقال شارل ميشيل: "سيقدم الاتحاد الأوروبي خبراء لتوفير الدعم في قضايا ترسيم الحدود، وسيتم تقديم المساعدة الفنية بهذا الصدد لكلا البلدين".
هذا وانطلقت في العاصمة البلجيكية مساء الثلاثاء اللقاء بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف.
وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف الثلاثاء، عن أمله أن تتحلى أرمينيا "بالنية الصادقة" لوضع خطة سلام وإنهاء العداء بين البلدين، مضيفاً أن أذربيجان لا تريد نشوب حرب جديدة في المنطقة.
الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
إصابة 8 جنود من أرمينيا بتبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان
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ويذكر، أن العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قد تجددت، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020؛ وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية.
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
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