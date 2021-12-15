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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T23:44+0000
2021-12-15T23:44+0000
التحالف العربي
السعودية
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وقال التحالف في بيان: "تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار #صنعاء الدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية وأهداف وصفتها بـ "الحيوية" في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".وتقود السعودية، منذ شهر مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، من أجل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مرابض-الطائرات-بقاعدة-الملك-خالد-السعودية-وأهداف-أخرى-1054062094.html
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التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي

23:44 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي.
وقال التحالف في بيان: "تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار #صنعاء الدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية وأهداف وصفتها بـ "الحيوية" في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.
صورة مأخوذة من شريط فيديو يظهر مقاتلين من الحوثيين يعتلون سيارة سعودية تم أسرها بعد هجوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة جوية وأهداف حيوية في السعودية بـ5 صواريخ
20:23 GMT
ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".
وتقود السعودية، منذ شهر مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، من أجل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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