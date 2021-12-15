التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية انطلقت من مطار صنعاء الدولي

وقال التحالف في بيان: "تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار #صنعاء الدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية وأهداف وصفتها بـ "الحيوية" في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".وتقود السعودية، منذ شهر مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، من أجل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".
وتقود السعودية، منذ شهر مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، من أجل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.