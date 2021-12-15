التحالف العربي يعلن نتائج عملياته العسكرية في اليمن خلال الـ24 الساعة الماضية
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات له في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية، والساحل الغربي من البلاد.
وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله]، في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً".
وذكر التحالف أنه "نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 عنصراً إرهابياً"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً".
وذكر التحالف أنه "نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 عنصراً إرهابياً"، على حد تعبيره.
13 ديسمبر, 12:52 GMT
وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.