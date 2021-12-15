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"التحالف" يعلن وقوع أضرار مادية بعد قصف صاروخي على أهداف في السعودية
"التحالف" يعلن وقوع أضرار مادية بعد قصف صاروخي على أهداف في السعودية
كشف التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقوع أضرار مادية بورش صناعية في منطقة جازان السعودية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T20:26+0000
2021-12-15T20:40+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه وقعت أضرارا مادية في ثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية، نتيجة لسقوط مقذوف معاد على المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان السعودية.وندد التحالف العربي بمحاولات استهداف الأعيان المدنية، معتبرا إياه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.وذكر التحالف أن "الحوثيين" استخدموا مطار صنعاء بهدف إطلاق صاروخين بالستيين لاستهداف المدنيين، وأن قواته نجحت في اعتراض وتدمير الصاروخين اللذان أطلقا باتجاه مدينة أبها.وقامت قوات التحالف العربي بتدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية، وتدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في العاصمة اليمنية، صنعاء، وتدمير موقع قيد الإنشاء تم إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.وطالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

"التحالف" يعلن وقوع أضرار مادية بعد قصف صاروخي على أهداف في السعودية

20:26 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 20:40 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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كشف التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقوع أضرار مادية بورش صناعية في منطقة جازان السعودية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه وقعت أضرارا مادية في ثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية، نتيجة لسقوط مقذوف معاد على المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان السعودية.
وندد التحالف العربي بمحاولات استهداف الأعيان المدنية، معتبرا إياه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
وذكر التحالف أن "الحوثيين" استخدموا مطار صنعاء بهدف إطلاق صاروخين بالستيين لاستهداف المدنيين، وأن قواته نجحت في اعتراض وتدمير الصاروخين اللذان أطلقا باتجاه مدينة أبها.
وقامت قوات التحالف العربي بتدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية، وتدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في العاصمة اليمنية، صنعاء، وتدمير موقع قيد الإنشاء تم إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.
وطالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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