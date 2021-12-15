"التحالف" يعلن وقوع أضرار مادية بعد قصف صاروخي على أهداف في السعودية
20:26 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 20:40 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
كشف التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقوع أضرار مادية بورش صناعية في منطقة جازان السعودية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه وقعت أضرارا مادية في ثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية، نتيجة لسقوط مقذوف معاد على المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان السعودية.
#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.#واس_عام pic.twitter.com/OhCRhWoHVc— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وندد التحالف العربي بمحاولات استهداف الأعيان المدنية، معتبرا إياه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
#عاجل #التحالف: محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وذكر التحالف أن "الحوثيين" استخدموا مطار صنعاء بهدف إطلاق صاروخين بالستيين لاستهداف المدنيين، وأن قواته نجحت في اعتراض وتدمير الصاروخين اللذان أطلقا باتجاه مدينة أبها.
#عاجل #التحالف: تدمير موقع قيد الإنشاء تم إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وقامت قوات التحالف العربي بتدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية، وتدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في العاصمة اليمنية، صنعاء، وتدمير موقع قيد الإنشاء تم إعادة تأهيله لأنشطة الطائرات المسيّرة.
#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها. #واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وطالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.