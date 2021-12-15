https://arabic.sputniknews.com/20211215/التحالف-يقصف-أهدافا-عسكرية-في-صنعاء-ويدمر-منظومة-دفاع-جوي-في-مأرب-1054063509.html

التحالف يقصف أهدافا عسكرية في صنعاء ويدمر منظومة دفاع جوي في مأرب

التحالف يقصف أهدافا عسكرية في صنعاء ويدمر منظومة دفاع جوي في مأرب

جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، غاراته الجوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

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اليمن

أنصار الله

أخبار السعودية اليوم

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القاهرة، 15 ديسمبر - سبوتنيك. وذكرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، مساء اليوم الأربعاء، أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذَهبان، في مديرية بني الحارث [شمال صنعاء]".وأكدت الجماعة أن التحالف العربي قام بغارة أخرى استهدفت جوار مستشفى اليتيم بشارع الثلاثين في مديرية مَعين [شمال غربي صنعاء]".ويشار إلى أن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء وضواحيها، خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت معسكرات ومخازن للصواريخ والطائرات المُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله".وفي السياق، أعلن التحالف العربي، مساء اليوم، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، بالتوازي مع دعوته المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن عمليته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.ومع قيامه بتنفيذ ضربات لأهداف في صنعاء، أكد التحالف تدمير "منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب الجنوبية"، أيضا.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول إسلامية وعربية، بهدف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لسعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.وفي المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/التحالف-العربي-يكشف-عن-وقوع-أضرار-مادية-بورش-صناعية-في-جازان-السعودية-1054061905.html

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اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم