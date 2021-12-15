تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الجزائر-تعتبر-ادعاء-وجود-جنود-إيرانيين-لدعم-البوليساريو-أكاذيب-مضحكة-وراءها-مخابرات-المغرب--1054060896.html
الجزائر تعتبر ادعاء وجود جنود إيرانيين لدعم البوليساريو "أكاذيب مضحكة" وراءها مخابرات المغرب
الجزائر تعتبر ادعاء وجود جنود إيرانيين لدعم البوليساريو "أكاذيب مضحكة" وراءها مخابرات المغرب
قال عمار بلاني، المبعوث الجزائري الخاص لـ"الصحراء الغربية" ودول المغرب العربي، اليوم الأربعاء، إن الحديث عن وجود جنود إيرانيين في مدينة تندوف لتقديم الدعم... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T19:56+0000
2021-12-15T19:56+0000
أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050670528_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_82915cb8980addb369c4f09c9db5c629.jpg
وأجرت صحيفة الشروق، اليوم الأربعاء، لقاء مع بلاني، نفى من خلاله وجود جنود إيرانيين في مدينة تندوف بدعوى تقديم الدعم لجبهة "البوليساريو"، موضحا أنها "مزاعم وما هي إلا نسيج من الأكاذيب السخيفة والمثيرة للضحك"، على حد قوله.وأفاد المسؤول الجزائري بأن ما يتردد عن هؤلاء الجنود الإيرانيين هو "مجرد تضليل وبروباغاندا تقف وراءها المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهي جهاز المخابرات ومكافحة التجسس التابع للجيش المغربي".وشدد عمار بلاني على أن المواقع الإعلامية التي تنشر مثل هذه المزاعم "معروفة باحتضانها ونشرها كل المعلومات الكاذبة التي تطبخها المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية"، على حد وصفه.وكان زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أكد في حوار تلفزيوني، نقلتة وكالة الأنباء الجزائرية، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح".وقال غالي إن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء الغربية. ورأى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة.وذكر أن الشعب الصحراوي مُصرّ على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/زعيم-البوليساريو-قررنا-تصعيد-الكفاح-المسلح-ضد-المغرب-1050757008.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050670528_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_796257d567daa7e4856c973a0248d980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر

الجزائر تعتبر ادعاء وجود جنود إيرانيين لدعم البوليساريو "أكاذيب مضحكة" وراءها مخابرات المغرب

19:56 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / Fadel Senna منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Fadel Senna
تابعنا عبر
قال عمار بلاني، المبعوث الجزائري الخاص لـ"الصحراء الغربية" ودول المغرب العربي، اليوم الأربعاء، إن الحديث عن وجود جنود إيرانيين في مدينة تندوف لتقديم الدعم لجبهة "البوليساريو"، هو "أكاذيب مضحكة".
وأجرت صحيفة الشروق، اليوم الأربعاء، لقاء مع بلاني، نفى من خلاله وجود جنود إيرانيين في مدينة تندوف بدعوى تقديم الدعم لجبهة "البوليساريو"، موضحا أنها "مزاعم وما هي إلا نسيج من الأكاذيب السخيفة والمثيرة للضحك"، على حد قوله.
إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
زعيم البوليساريو: قررنا تصعيد "الكفاح المسلح" ضد المغرب
20 نوفمبر, 08:00 GMT
وأفاد المسؤول الجزائري بأن ما يتردد عن هؤلاء الجنود الإيرانيين هو "مجرد تضليل وبروباغاندا تقف وراءها المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهي جهاز المخابرات ومكافحة التجسس التابع للجيش المغربي".
وشدد عمار بلاني على أن المواقع الإعلامية التي تنشر مثل هذه المزاعم "معروفة باحتضانها ونشرها كل المعلومات الكاذبة التي تطبخها المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية"، على حد وصفه.
وكان زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أكد في حوار تلفزيوني، نقلتة وكالة الأنباء الجزائرية، أن قوات الجبهة "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح".
وقال غالي إن عملية تطوير الكفاح ستكون بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء الغربية. ورأى أنه من الضروري عدم استباق الأحداث نظرا لأن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة.
وذكر أن الشعب الصحراوي مُصرّ على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا".
وكانت الجبهة قد أعلنت حالة الحرب مع المغرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991.
ومن وقتها والأحداث لم تراوح مكانها، مع تدخلات وسطاء دوليين، حيث كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
وفي حين تطالب الجبهة باستفتاء على حق تقرير المصير، تتمسك المملكة المغربية التي يقع 80% من الأراضي تحت سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب (استراحة)18:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:00 GMTهل توقف تدابير مصرف لبنان مسلسل انهيار الليرة؟
19:56 GMTالجزائر تعتبر ادعاء وجود جنود إيرانيين لدعم البوليساريو "أكاذيب مضحكة" وراءها مخابرات المغرب
19:29 GMTمسؤول أمريكي: سنرد "بشكل مناسب" على أي تصعيد نووي إيراني جديد
19:26 GMTنتنياهو يركض داخل الكنيست.. ما السبب؟... فيديو
19:10 GMTملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس
18:54 GMTالأسد يصدر ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع أجور العاملين
18:49 GMTمحكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" محمد رمضان
18:46 GMTوزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين
18:40 GMTمسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا
18:35 GMTالقدود الحلبية... حكاية موسيقية خالدة وذاكرة مدينة عريقة
18:33 GMTبث مباشر لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب (استراحة)
18:08 GMTهل يمكن حسمها عسكريا... لماذا تفشل كل دعوات وقف الحرب في اليمن؟
17:58 GMTالصحة الإسرائيلية توصي بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء... بينها واحدة عربية
17:53 GMTالسعودية تستثني بعض الفئات من فحص "بي سي آر" قبل دخول المملكة
17:41 GMTإلغاء مباراة واتفورد مع بيرنلي بسبب تفشي "كوفيد-19"
17:34 GMT5 علامات خاصة بأوميكرون تختلف عن أعراض كورونا المعروفة
17:28 GMTالعراق يعلن موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوى
17:26 GMTالصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها
17:13 GMTقائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
16:58 GMTالجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو