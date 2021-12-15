الجيش الأردني يصدر بيانا بشأن أنباء إطلاق نار على إسرائيليين قرب الحدود

نقلت قناة المملكة الأردنية، بيانا لمصدر مسؤول في الجيش الأردني، أكد فيه عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود إسرائيليين على الحدود بين الدولتين.ودعت قيادة الجيش، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقية الأنباء المتعلقة بالجيش قبل نشرها، مؤكدة أنها تحرص على تطبيق كافة تشكيلاتها ووحداتها قواعد الاشتباك باعلى درجات الحسم والحزموبما يضمن سلامة وأمن الأردن وحدوده، وفقا لـ"المملكة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أنباء عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين دون أن تسفر العملية عن وقوع إصابات.
رد الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن إطلاق نار على جنود إسرائيليين على الحدود.
نقلت قناة المملكة الأردنية، بيانا لمصدر مسؤول في الجيش الأردني، أكد فيه عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود إسرائيليين على الحدود بين الدولتين.
ودعت قيادة الجيش، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقية الأنباء المتعلقة بالجيش قبل نشرها، مؤكدة أنها تحرص على تطبيق كافة تشكيلاتها ووحداتها قواعد الاشتباك باعلى درجات الحسم والحزموبما يضمن سلامة وأمن الأردن وحدوده، وفقا لـ"المملكة".
الجيش: لا صحة للخبر المتداول المتعلق بإطلاق جندي أردني النار على إسرائيليين على #الحدود_الأردنية