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الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من مناورة عسكرية خصصت للاستعداد لـ "الحرب القادمة". 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:58+0000
2021-12-15T16:58+0000
الجيش الإسرائيلي
تدريبات عسكرية
إسرائيل
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وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي: "انتهت التدريبات لزيادة جاهزية القوات التقني- لوجيستية والقوات البرية للطوارئ".وأضاف: "يحاكي التمرين سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة، وقاد التمرين قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالتعاون مع القوات البرية وفرقة العمليات والقيادة الجنوبية.وتابع: "تم إجراء هذا التمرين، وهو أكبر تمرين مفاجئ من نوعه في السنوات الأخيرة، كجزء من الجدول التدريبي المخطط له هذا العام".وخلال التدريبات، التي انطلقت قبل أيام، شاركت مراكز شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، ومخازن الطوارئ في مختلف القيادات بالجيش الإسرائيلي، وكذلك قوات الشرطة العسكرية والوحدات الطبية والتكنولوجيا والصيانة في مختلف المناطق، في نقل القوات القتالية ودعم الجهد البري.إضافة إلى ذلك، شارك في التمرين قوات برية مارست الانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ، وفي نهايته تم التدريب على إطلاق نار مفاجئ بمساعدة قوات المدفعية، والقوات اللوجستية للفرقة.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تفقد رئيس الأركان أفيف كوخافي يوم أمس (الثلاثاء) التمرين وأبدى إعجابه بإنجازاته، بما في ذلك إظهار القدرات والكفاءة العالية في نقل القوات والأسلحة، وأنشطة الفرقة في مجالات نشر الشبكة اللوجستية و توريد المعدات القتالية".وقال كوخافي: "التدريب العملي في المجال اللوجستي في الميدان أمر بالغ الأهمية للمعركة القادمة".واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "إجراء تمرين على نطاق التمرين الذي أجريناه هذا الأسبوع هو حدث كبير ومهم في إطار استعدادنا للمعركة التالية. الانتقال من الروتين إلى الطوارئ هو قدرة في حد ذاته ونحن نمارسها في كل فرصة".
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الجيش الإسرائيلي, تدريبات عسكرية, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو

16:58 GMT 15.12.2021
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من مناورة عسكرية خصصت للاستعداد لـ "الحرب القادمة".
وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي: "انتهت التدريبات لزيادة جاهزية القوات التقني- لوجيستية والقوات البرية للطوارئ".
وأضاف: "يحاكي التمرين سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة، وقاد التمرين قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالتعاون مع القوات البرية وفرقة العمليات والقيادة الجنوبية.
وتابع: "تم إجراء هذا التمرين، وهو أكبر تمرين مفاجئ من نوعه في السنوات الأخيرة، كجزء من الجدول التدريبي المخطط له هذا العام".
وخلال التدريبات، التي انطلقت قبل أيام، شاركت مراكز شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، ومخازن الطوارئ في مختلف القيادات بالجيش الإسرائيلي، وكذلك قوات الشرطة العسكرية والوحدات الطبية والتكنولوجيا والصيانة في مختلف المناطق، في نقل القوات القتالية ودعم الجهد البري.
إضافة إلى ذلك، شارك في التمرين قوات برية مارست الانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ، وفي نهايته تم التدريب على إطلاق نار مفاجئ بمساعدة قوات المدفعية، والقوات اللوجستية للفرقة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تفقد رئيس الأركان أفيف كوخافي يوم أمس (الثلاثاء) التمرين وأبدى إعجابه بإنجازاته، بما في ذلك إظهار القدرات والكفاءة العالية في نقل القوات والأسلحة، وأنشطة الفرقة في مجالات نشر الشبكة اللوجستية و توريد المعدات القتالية".
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وقال كوخافي: "التدريب العملي في المجال اللوجستي في الميدان أمر بالغ الأهمية للمعركة القادمة".
واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "إجراء تمرين على نطاق التمرين الذي أجريناه هذا الأسبوع هو حدث كبير ومهم في إطار استعدادنا للمعركة التالية. الانتقال من الروتين إلى الطوارئ هو قدرة في حد ذاته ونحن نمارسها في كل فرصة".
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