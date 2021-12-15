الخصاونة: الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد حياة أجيالنا

جاءت تصريحات الخصاونة خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه،، والتي أكد فيها الخصاونة أن الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردّد في تنفيذ مسؤوليّاتها تجاه الوطن والأجيال، حسبما ذكرت قناة "الحقيقة" الدولية.وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن اهتمام مجلس النواب بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني.وحذّر من استمرار الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى أن تصل حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.وكشف الخصاونة عن أن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، أساسه بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين.ونوه الخصاونة بخطورة التأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، إذ يهدد ذلك واقع الأردن ومستقبل أجياله.
صرح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بأن الفقر المائي الذي وصلت إليه بلاده غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة الأجيال الأردنية في الحاضر والمستقبل.
جاءت تصريحات الخصاونة خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه،، والتي أكد فيها الخصاونة أن الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردّد في تنفيذ مسؤوليّاتها تجاه الوطن والأجيال، حسبما ذكرت قناة "الحقيقة" الدولية.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن اهتمام مجلس النواب بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني.
وأضاف الخصاونة أن حصة الفرد في الأردن من المياه تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وحذّر من استمرار الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى أن تصل حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.
وكشف الخصاونة عن أن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، أساسه بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين.
ونوه الخصاونة بخطورة التأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، إذ يهدد ذلك واقع الأردن ومستقبل أجياله.