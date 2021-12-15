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الدفاع السورية: مقتل جندي في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدي-لهجوم-إسرائيلي-وتسقط-معظم-الصواريخ-1054065030.html
الدفاع السورية: مقتل جندي في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
الدفاع السورية: مقتل جندي في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر الخميس، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T23:51+0000
2021-12-16T00:30+0000
سوريا
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دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان "في حوالي الساعة 12.50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/تفاصيل-الخسائر-الكبيرة-ماذا-دمرت-غارات-إسرائيل-على-اللاذقية-في-سوريا-1053675856.html
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سوريا

الدفاع السورية: مقتل جندي في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

23:51 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 00:30 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . ALI HASHEM
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر الخميس، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى.
دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان "في حوالي الساعة 12.50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
تفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
7 ديسمبر, 17:09 GMT
وأضاف البيان: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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